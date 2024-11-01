我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約長島無證客涉強暴攻擊5歲女童 恐有其他受害者

亞馬遜領漲 道指升近300點 但全周收跌

電子廢棄物回收 3日法拉盛舉辦

記者尤昱程╱紐約即時報導
市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心將於11月3日(周日)舉行舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。(黃敏儀提供)
市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心將於11月3日(周日)舉行舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。(黃敏儀提供)

市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)將於11月3日(周日)舉行舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。

黃敏儀表示，隨意將電子產品丟棄在普通垃圾中屬違法行為，不僅可能導致罰款，還對環境極具危害。「當這些電子產品進入垃圾填埋場時，會釋放出有毒化學物質和汙染物，滲透進我們的土壤和水源，影響自然環境並帶來健康風險。」

根據美國環境保護署的數據，垃圾掩埋場中70%的毒素來自電子廢棄物，而電子廢棄物的體積，卻僅占垃圾掩埋場2%。黃敏儀表示，在去年的活動上，一共吸引了上百名參與者，並回收了近6000磅的電子廢物，避免其進入當地垃圾掩埋場。

主辦單位表示，活動將回收的物品包括可用和不可用的電腦、螢幕、影印機、掃描儀、鍵盤、滑鼠、電視、錄影機、DVD播放器、電話、音視頻設備、電纜及平板等。關於可回收物品的詳細信息以及其他有關電子廢物回收的常見問題，可以訪問 lesecologycenter.org。

此次電子廢棄物回收活動地點為皇后區植物園停車場，即布拉森大道(Blossom Ave.)及Saull街間的Crommelin街。當日有專員駐點免費回收，晴雨無阻，活動時間為11月2日(周日)，自上午10時持續至下午2時。

植物園 皇后區

上一則

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

下一則

紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

走線華男失蹤逾20天 東北同鄉會報案終尋獲

走線華男失蹤逾20天 東北同鄉會報案終尋獲
寫實紀錄片「生活成本」引法拉盛華人共鳴

寫實紀錄片「生活成本」引法拉盛華人共鳴
王嘉廉社區醫療中心 獲王文祥夫婦捐款近300萬

王嘉廉社區醫療中心 獲王文祥夫婦捐款近300萬
全年無休 第一保健在法拉盛設新辦公室

全年無休 第一保健在法拉盛設新辦公室

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51

超人氣

更多 >
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難