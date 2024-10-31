紐約郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約本地媒體The City報導，紐約全市郵政局目前正經歷郵票短缺，部分原因是賀錦麗支持者大量購入郵票，自費給搖擺州 選民寄出明信片，鼓勵他們投票。

根據報導，記者走訪紐約五個區多個郵政局，發現郵票不是賣完，就是即將售罄，特別是在民主黨 選民占多數的區域，如上西區(Upper West Side)和公園坡(Park Slope)。郵政局員工表示，他們懷疑顧客大量購入郵票，是因為參與給搖擺州選民拉票的活動。

一位郵政局顧客向The City表示，她在排隊買郵票的時候，聽到前面的一個顧客要買1000張郵票，結果沒買到，因為員工告知已售罄。曼哈頓一名郵政局員工表示，有時候遇到一次買300、400張郵票的選民，一周之內他們就賣出了1500張郵票；布魯克林一名郵政局員工表示，上一周就賣出了6000張郵票。

眾多郵寄拉票活動之一，叫「給搖擺州寄明信片(Postcards to Swing States)」，招募志願者手寫明信片給搖擺州的民主黨選民和獨立選民。其實，明信片上的信息並無鼓勵要投給哪位候選人，只是為了增加投票率。

這項拉票活動的項目負責人麥卡倫(Rei McCollum)透露，參加的志願者中，除了加州，最多人來自紐約州，「我對一些郵政局的郵票已經賣完了一點都不驚訝。」

今年，「給搖擺州寄明信片」的志願者將寄出4000萬份明信片，其中在紐約市就有1萬名志願者登記參加。

美國郵政 局一名發言人表示，目前未發現有全國性的郵票短缺，認為這個問題只存在於部分地區。然而，報導表示，一名志願者在阿拉斯加安克拉治(Anchorage)打算購買郵票，被告知只剩60張；另外一名志願者嘗試在科羅拉多丹佛(Denver)買郵票，發現已經售罄。

有的志願者為了買郵票寄明信片，可謂用盡全力。布魯克林一名民主黨選民威廉斯(Kimberly Williams)也參加了郵寄明信片的拉票行動，但她在網上下單的郵票遲遲未到，為了能夠及時寄出，她的父親從佛州買來200張郵票，並在喬治亞州的一場家庭聚會中，親手交給了威廉斯。