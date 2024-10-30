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曼哈頓地鐵站樓梯碰撞動刀 華男刺傷他人被起訴

記者許君達／紐約即時報導
27歲華男郭雷蒙德涉嫌在曼哈頓地鐵站外將路人刺傷，被控一重兩輕三項罪名。(市警提供)
27歲華男郭雷蒙德涉嫌在曼哈頓地鐵站外將路人刺傷，被控一重兩輕三項罪名。(市警提供)

涉嫌於今年9月在曼哈頓東村一地鐵站內持刀刺傷路人的華裔男子郭雷蒙(Raymond Kwok)30日被宣布起訴，罪名包括襲擊和非法持有武器。

法庭文件顯示，27歲的郭雷蒙於9月20日晚間8時43分左右，在曼哈頓地鐵L線的第一大道站(1st Avenue)外的樓梯上出站時，與相向而行的29歲受害男性發生碰撞，隨後事件升級成爭鬥。當爭鬥結束後，受害者繼續進站，而郭雷蒙則追上前去，用刀刺入他的背部，導致其背部撕裂、大量出血，幸無生命危險。

郭雷蒙9月23日在曼哈頓聯合廣場(Union Square)被捕。據悉，在被捕時，警方還在他的身上搜出三把刀具，其中一把屬於違禁的彈簧刀。此後，他被法官裁定無保釋放。

郭雷蒙被控一項二級襲擊罪(Assault)和兩項四級非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)，其中襲擊罪屬重罪、非法持有武器屬輕罪級別。

負責起訴的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，公共交通系統是曼哈頓人最為依賴的出行方式，郭雷蒙在地鐵內使用危險武器暴力傷害他人的行為給公共安全帶來極大隱憂，絕不能被容忍。

曼哈頓 地鐵站 白艾榮

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