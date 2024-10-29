布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

與布碌崙 (布魯克林)8大道毗鄰的波羅園(Borough Park)，日前有一家華裔 經營的雜貨店賣出獎金300萬元的刮刮樂彩票，而在不久前該店面也才賣出一張獎金200萬元的彩票；華裔店主表示，此後有許多顧客慕名而來、想沾沾運氣，他為中獎的顧客高興之餘，也很欣慰顧客的到來帶動了雜貨店的生意。

據悉，一名外族裔男子Hershel Stern近期在漢密爾頓堡公園(Fort Hamilton Pkwy)4215號的「W Sunrise 99 Cents Market」購買了一張「Multiplier Craze Scratchers」刮刮樂彩票，贏得300萬元獎金；扣除規定的稅金後，他最終領取超過130萬元的支票。

經營該雜貨店的老闆黃先生表示，開張已有十年，同時也作為紐約州樂透局(New York Lottery)的代理有十年，一路以來有不少顧客在他那裡買了大大小小獎金的彩票，大多數是數百至數千元，但今年竟有兩名顧客先後中到百萬元大獎，他也很替他們高興。

他指出，店家只有賣出像大樂透彩票的頭獎時才會獲得州樂透局給的獎金，一般刮刮樂彩票並沒有額外設置的獎金，不過獲獎的顧客通常都會很開心，在領獎後會返回到店內寒暄，也會給他100塊的獎勵等等，相當慷慨；黃先生也說，自從該店連番開過大獎的消息傳出後，吸引更多的民眾前來造訪，希望能沾沾喜氣，這也成功帶動了雜貨店的生意，讓他十分欣慰。