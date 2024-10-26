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紐約市提前投票開始 選民注意事項一次看

記者胡聲橋／紐約報導
隨著大選日將近，紐約市提前投票於26日上午8時開始。(記者胡聲橋╱攝影)
隨著大選日將近，紐約市提前投票於26日上午8時開始。(記者胡聲橋╱攝影)

隨著大選日將近，紐約市提前投票於26日上午8時開始，選民現在已可以投票，在民主黨副總統賀錦麗(Kamala Harris)和共和黨前總統川普(Donald Trump)之間做出選擇。紐約市選民這次還要選出所在選區的國會參議員和眾議員，以及州參議員和州眾議員，並針對六項修憲公投提案投票。

錫耶納學院(Siena College)公布的民調顯示，賀錦麗在整個紐約州領先川普19個百分點；在紐約市，賀錦麗的優勢更是有48個百分點之多。不過，川普在郊區表現強勁，賀錦麗的優勢只有5個百分點，52%對47%。

這次提前投票是從10月26日至11月3日(周日)。提前投票的時間各有不同，周末為上午8時至下午5時，周間為上午8時至下午8時。

選民可以通過市選舉委員會(Board of Elections)網站findmypollsite.vote.nyc來尋找投票站。只要在該網頁輸入家庭住址，就會顯示提前投票站和選舉日投票站。對某些選民來說，提前投票站和選舉日投票站可能有所不同，選民務必查看清楚。

已登記的選民不需要出示身分證件就可以投票，但有一個例外，未在登記時提供身分證明的選民在首次投票時必須出示紐約身分證據，即有效且附有照片的身分證明，比如駕照、水電費帳單、銀行對帳單、政府支票、薪資支票或其他顯示投票者姓名和地址的政府文件的複印件。

紐約市選民在選票上還可以看到自己所在選區的國會參議員和眾議員，以及紐約州參議員和眾議員的候選人。

選民還被要求對選票上的六項公投案做出自己的選擇。第一項是修改州憲法，爭取在州憲法中納入墮胎保護，防止基於種族、國籍、年齡、殘障等的不平等待遇。

第二至第六項都與修改市憲章(City Charter)有關。第二項提案有關清潔街道和其他公共物業，主張擴大市清潔局(DSNY)權限，強制使用垃圾桶，並擴大對街頭攤販的執法權限。第三到第六項提案有關地方財政責任範圍、公共安全立法、城市基建和少數族裔及女性擁有的企業。

這次選舉紐約市選民登記已於26日截止。

投票 紐約市 眾議員

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