研究發現全新地層破裂型態 能量釋放核心跨越紐約這幾區

最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

哥倫比亞大學拉蒙-多赫蒂地球觀測站(Lamont-Doherty Earth Observatory)近日公布的一份新論文顯示，在今年4月發生在新澤西的芮氏4.8級地震 過程中，出現了一種全新的地層破裂型態，導致紐約市 的搖晃程度甚至比震央所在地更為強烈。研究者表示，這一新發現揭示，紐約市的地震災害應變和建築抗震標準都可能面臨意想不到的變數。

紀錄顯示，今年4月5日發生在新州西部托克斯伯里(Tewksbury)的4.8級地震，是紐約周邊地區自1900年以來的最大地震，然而，與震央相距數十哩的紐約市報告的震度和損失，反而比震央附近更為強烈。據報，紐約市超過150棟建築受到輕微損壞，而更遠處的哈德遜河谷地區則出現了瓦斯和水管洩漏。

釋能核心 從長島到威郡

這項發現顯示，造成該現象的更多原因來自大自然，而不僅是因為紐約市的建築和人口更稠密。研究提取了震央附近地震台站的Lg波相對震源時間函數(RSTFs)，得出的斷層移動模型顯示，本次地震所釋放的能量，並不像傳統模式那樣沿已知斷層帶傳遞，而是正巧朝向東北50至60度、即紐約市所在的方向傳播。根據論文所提供的示意圖，本次地震能量造成的能量釋放核心，正處在從長島納蘇郡(Nassau)經皇后區至布朗士和威徹斯特郡(Westchester)一線，震央反而位於釋能核心區域的邊緣。

研究人員指出，造成這種現象的原因，是導致地震的地質活動屬於斜斷層破裂，而地層破裂的形式是先在位於近地面的震央位置發生，此後沿傾斜向下的斷層面向地層深處傳導。由於存在傾斜角度、而且斜面正朝向東北，因而導致能量的釋放區域偏向東北一方。

皇后區地質軟 強震威脅大

論文指出，研究人員並未側重於探尋全新的地質斷層，但也暗示了今年4月的地震是沿著一條與已知斷層線均不同的方向釋放能量的。這意味著，紐約市的地震應急和預防工作可能面臨未知因素的挑戰。紐約媒體「Gothamist」引述論文第二作者金元永(Won-Young Kim)受訪表示，5級左右的地震在本地區平均每百年發生一次，而且隨時有可能發生。

哥大2008年發布的研究指出，曼哈頓的高層建築普遍建設在堅固的基岩上，抗震能力較強，但皇后區的長島市 (Long Island City)和阿斯托里亞(Astoria)等地的地層表面主要為黏土、沉積物和填充物，面臨較大地震時，建築受損的可能性較大。