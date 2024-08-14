加拿大野火致紐約霧霾再現 影響將持續數日

本輪霧霾的起源地位於加拿大中部草原地帶。氣象衛星雲圖顯示，汙染物隨者西北風被帶到整個美加東部人口密集的都會地帶。(取自國家氣象局臉書)

國家氣象局(NWS)14日在社群平台上發布信息稱，紐約市 當日出現煙霧與陰霾天氣，但截至發稿時，尚未達到危險程度；本輪霧霾天氣來自加拿大 中西部地區的野火，預計影響將持續數日，但不會出現去年6月那樣的嚴重霧霾汙染。

根據氣象部門，本次野火煙霧的起源地位於加拿大中部曼尼托巴、薩斯其萬省以及安大略省西部的草原地帶，燃燒產生的煙霧和細微顆粒物，隨西北風被帶到紐約在內的整個美國東北部和加拿大東部都會地區，與去年紐約發生的嚴重霧霾天氣成因相似，但程度較輕。

根據預報，紐約地區這種輕度霧霾天氣將持續數日，最早到本周五才可能緩解。

根據紐約州 官方空氣品質監測平台AirNow數據，14日下午4時曼哈頓下城區的空氣品質指數為76，首要汙染物為細微顆粒物PM2.5，屬中度汙染程度。

衛生部門建議，除極度敏感體質者外，這個等級的空氣品質不會給普通人造成嚴重健康影響，無需做額外防護。AirNow預測，紐約市域內15日(周四)的平均空氣品質指數會略有下降，達到68，但依然屬於中度污染級別。

紐約市去年6月上旬曾被加拿大野火帶來的嚴重霧霾襲擊，在霧霾最嚴重的6月7日，空氣品質指數達到350，成為全球汙染最嚴重的城市。

專業人士表示，野火煙霧中的PM2.5顆粒物能穿透人體本身的呼吸道防護體系，直接進入肺泡和血液，在長期積累之下，會有嚴重的健康危害，對長者、兒童和體弱者影響更為顯著。

PM2.5體積非常細微，即使普通的口罩也難以防護。