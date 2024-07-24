晚上要等40分鐘 華裔女請願要求PATH增加周末及夜間班次

根據官方數據，今年五月從世貿中心發車的PATH捷運系統平均工作日載客量超過101萬人次。(記者曹馨元 / 攝影)

因不滿連結紐約與新澤西 之間PATH 捷運系統的車次匱乏，華裔女生Carol Chen於7月12日在網上發起了請願申請，截止發稿已收集到874個簽名。

PATH捷運系統由新澤西和紐約州共同監管，是往返兩地之間最便捷、最快速的交通工具。近幾年由於紐約房租的不斷上漲，不少在曼哈頓 工作的上班族選擇搬去新澤西靠近紐約的區域，如澤西市(Jersey City)和新港市(Newport)等居住。而這些上班族每日所必須搭乘的交通工具就是PATH捷運系統。PATH共有兩班從曼哈頓發車的線路，分別從33街的賓州車站(Penn Station)及世貿中心(WTC)發車。

加拿大裔華人陳詠琦在24年2月自哥倫比亞大學(Columbia University)畢業後就投入工作，並於4月份搬到新澤西。陳詠琦說，發起請願的契機是在7月12日晚。那是一個周五，陳詠琦與朋友們在曼哈頓華埠吃火鍋，而吃完後11時不到她就準備回家了。到了世貿中心打算搭乘PATH時，陳詠琦驚訝的發現下一班車竟然要等40分鐘，車站更是擠滿了排隊等車的人。「我想不會吧，這也不是深更半夜，而且周末再晚一點回家也很正常」。陳詠琦當機立斷就打算用這一段時間在線上請願發起網站Change.org發帖，「用這個負面情緒和絕望做一個有效率的事情」。

根據官方數據，今年五月從世貿中心發車的PATH捷運系統平均工作日載客量為101萬1645人次，同比2022年五月增加了54.3%；平均周六載客量為9萬2782人次，同比2022年五月增加了66.6%。但在載客量大幅升高的同時，如今，從世貿中心發車的PATH平均車次除了工作日高峰期的5分鐘一班外，在工作日晚11時30後到清晨5時均為40分鐘一班，在周末更是只有20分鐘至40分鐘一班。

家住新澤西但在曼哈頓上班的許先生說，工作日他通常搭乘火車到賓州車站，但由於他有周末上班的需要，周末火車又只有一小時一班，所以他在周末不得不搭乘PATH通勤，而20分鐘一班的PATH讓他非常痛苦。「遲到是家常便飯，要是要準時的話就要提前很早出門」。