霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工聽副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

州長霍楚 (Kathy Hochul)前副幕僚長、前州勞工聽副廳長孫雯(Linda Sun)，其位於長島 的住宅日前遭聯邦調查局(FBI)突襲搜查。

據紐約時報，聯邦調查局特工23日清晨突襲了長島北岸一棟價值350萬元的五臥房屋。該房屋為孫雯和其丈夫胡克里斯(Chris Hu)的住所。

針對孫雯的調查目的尚不清楚。目前，40歲的孫雯和41歲的丈夫胡克里斯均未被指控有任何不當行為。兩人尚未做出任何回應。據內部人士稱，目前無人被逮捕。這處房產原本由孫雯和胡克里斯擁有，直到今年初他們將其轉移給一個信託基金。

聯邦調查局發言人證實，當局人員在曼哈塞特(Manhasset)進行了法院授權的執法活動。據知情人士透露，布碌崙(布魯克林)聯邦檢察官辦公室獲得了搜查令。

根據孫雯的領英(LinkedIn)檔案，她擁有巴納德學院(Barnard College)政治學學士學位和哥倫比亞大學(Columbia University)教育學院碩士學位，在州政府工作近12年，擔任過多個職位。

她的政治生涯始於州議會，曾在時任州眾議員的現任國會眾議員孟昭文 帳下擔任幕僚長；2012年起進入州府工作，在前州長葛謨(Andrew Cuomo)任內曾任皇后區亞裔代表、州經濟發展廳外部事務主任、州府多元化辦公室副主任；2021年9月霍楚接任州長後，孫雯被任命為副幕僚長，2022年11月轉任勞工廳副廳長，五個月後離開州府，擔任長島民主黨籍華裔鄭世傑(Austin Cheng)的競選經理，但最終後者未能成功競選國會議員。

胡克里斯在法拉盛經營一家名為萊文酒品(Leivine Wine & Spirits)的酒類商店，過去十年間還註冊成立了數家企業，包括在疫情初期創立的美國醫療用品有限公司(Medical Supplies USA LLC)。他還在2016年成立了金色資本集團(Golden Capital Group LLC)，2023年成立了LCA控股有限公司(LCA Holdings LLC)。這些企業的具體性質目前尚不清楚。