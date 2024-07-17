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叱咤餐飲評論界12年吃垮身體 紐時美食評論家卸任

世界新聞網何卓賢／即時報導
知名牛排館Peter Luger曾受到紐時美食評論家威爾士的批評。(路透)
知名牛排館Peter Luger曾受到紐時美食評論家威爾士的批評。(路透)

緊跟紐約餐飲流行文化、喜愛外食的美食愛好者，無人不知威爾士。這位紐約時報的美食評論家，本周卻以第一人稱發文表示，點評餐廳12年，自己終於決定好要卸任了。

根據Eater報導，威爾士(Pete Wells)會在八月份正式卸下紐時餐館評論家的頭銜，但是會繼續為紐時工作，至於具體去向是什麼仍待公布。

威爾士在紐時寫到，今年年初去做體檢，發現自己各項指標都超標，包括膽固醇、血糖和血壓，醫生告訴他，糖尿病、脂肪肝和代謝症候群都近在咫尺。這警醒威爾士，「我不能再過每周去做食評的生活。」

自2006年起，威爾士就在紐約時報做餐飲編輯，在2012年起正式成為美食評論家。過去十年，餐飲在流行文化之中地位越來越重，頗有經驗和獨特觀點的威爾士，也成為食評家之中聲音最有分量的人之一。他的讚譽能讓餐廳座無虛席，而相對應地，他的差評也讓廚師懼怕——2016年，他給了米其林三星高檔餐廳Per Se不留情面的批評，將一道松茸蘑菇湯的味道比作水煙壺裡的水；2019年，他給知名牛排館Peter Luger的評價是「結帳之後，我有一個揮之不去的感覺，就是我被詐騙了。」

最近，威爾士帶領紐時評論團隊盤點了「紐約市最好的100家餐館」。他在紐時寫到，為了寫出這份點評，自己要去吃140家餐廳。

在公布卸任一文中，威爾士除了強調做美食評論家對自己身體健康帶來的影響，也提到認為自己永遠沒辦法比一些美食評論家前輩，比如高德(Jonathan Gold)做得好，「他的智慧激勵我，也折磨我——我沒有辦法趕上他。」威爾士在文末表示，自己五月份做了疝气(hernia)手術，在恢復過程中每日飲食和習慣變得規律健康，才終於做了離開這個崗位的決定，「那兩個禮拜我突然認識到，我不被自己的職業定義。」

紐約時報 紐約市 三星

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