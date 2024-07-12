紐約8大道華裔幼童爬上無護欄屋頂嬉鬧 民眾嚇傻

一名幼童近日被拍到在8大道附近的建築樓屋頂上玩耍，畫面觸目驚心。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)8大道 華社附近的一棟三層建築樓，近日不少華人 民眾目擊竟有幼童在沒有護欄的屋頂上奔跑，畫面怵目驚心，所幸未釀成傷亡意外；據悉幼童疑為特殊兒童，趁監護人不注意的間隙跑到頂樓嬉鬧，對此當地社區人士透露，特殊兒童群體在日落公園 占很大的比重，監護人確實需多留心，也呼籲社區民眾平日若遇到特殊兒童，要保持多一份諒解和愛心。

8大道華社近期瘋傳一條視頻，11日白天的時候，一名看起來僅有五、六歲的華裔男童跑到位於7大道52至53街處的一棟三層樓屋頂，一隻手還拿著氣球，在屋頂前沿蹦蹦跳跳、來回走動；華人目擊者擔憂小孩會不慎墜落，不停朝他大喊，讓他離開屋頂回到居所。

後續消息披露，小孩最終安全離開原地，但似乎有人向紐約市兒童福利局(ACS)舉報後，幼童已被工作人員帶走，監護人也因沒在場看管幼童，受到不少民眾的苛責；也有知情人士指出，該名幼童其實是個特殊兒童，平日又由祖父母全職照料、父母不在身邊，在此之前，幼童還已經多次在社區走丟。

紐約親子互助會會長黃妮可表示，近期有許多來自中國的新移民老人家湧入日落公園，他們有些兒女會到外州工作，再將自己的小孩託付給家中的老人帶；可老人家本身都還未適應新的環境和生活，加上隔代教養本就具挑戰性，何況是異於普通小孩需求的特殊孩童，老一輩的人更不曉得如何養育。

黃妮可指出，老人和幼童的走失事件在日落公園幾乎天天上演，特別是特殊兒童走失，社區已司空見慣，有些熱心的雜貨店老闆會允許孩子先待在店鋪裡，直到父母過來接人；為此黃妮可建議，監護人可以放一個脖子掛牌在長者或兒童的身上，或在錢包、隨身包裡放寫有名字、地址、疾病、緊急聯繫人的手機號碼等信息，以便熱心人士介入和協助時，能夠派上用場，有手機的話則應安裝定位。

她也強調，若民眾看到走失的人，可在原地陪他們等個五至10分鐘，若還是沒有監護人的身影，就應直接報警；民眾無需擔心報警會給走失民眾的家庭帶來不好的後果，特別有時父母可能不知道孩子的去向、已經向警方報警，若愛心人士此時也報警的話，警局的紀錄會匹配到，可以讓孩子更快回到家長身邊。

黃妮可還提到，特殊孩童在日落公園是一個很大的群體，但因許多華人家庭將此視為家醜，往往不會外傳；特別是在新冠疫情之後數量暴增，有些孩童只是有較為簡單的語言遲緩問題，但有些處於中度自閉症的孩童確實會為家庭帶來很大的困擾，譬如會出現在公眾場所脫褲子、家長一個不留神就跑了等脫序的行為，家長也深感無助。