前紐約市長朱利安尼 被撤銷律師資格

前紐約市長朱利安尼。(路透資料照)

國家廣播公司(NBC)報導，紐約上訴法院2日裁定前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師執業資格被取消，即起生效；理由是他聲稱2020年大選存在舞弊行為，使前總統川普失去取勝的機會。

紐約州 的律師和法律顧問名冊也移除了他的名字。

上訴法院認定朱利安尼故意撒謊，包括聲稱無證選民從外州乘坐巴士前往賓州投票 ，以及出現已故拳擊手佛雷澤(Joe Frazier)投的票；上訴法院也表示朱利安尼提出了一長串缺乏證據的指控，例如亞利桑納州有數千名非公民投票。

紐約郵報(New York Post)報導，朱利安尼於1969年獲得紐約律師資格，在擔任紐約南區聯邦檢察官期間，他領導了1980年代對紐約市 黑手黨的掃蕩，並經手多起備受矚目的白領犯罪案件。

擔任紐約市長時，朱利安尼因為帶領紐約度過九一一恐怖攻擊，被稱為「美國市長」。

2021年朱利安尼在紐約州的律師執業執照被暫停，等待關於他干涉2020總統大選的司法調查結果。

在律師資格被取消後，朱利安尼於2日中午在X平台發聲：「我對自己被律師協會取消律師資格並不感到驚訝，律師協會長期以來，一直是民主黨腐敗的法院系統在政治和意識形態上不可或缺的一部分。」