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凱辛納公園罪案頻發 華人盼裝攝像頭

記者高雲兒／紐約即時報導
在皇后區凱辛納公園最近發生了一起震驚社區的少女性侵事件之後，眾多居民指出這不是首次發生類似事件，過去有多起少女在此經歷了恐怖的侵犯。圖為事發地。(記者高雲兒／攝影)
在皇后區凱辛納公園最近發生了一起震驚社區的少女性侵事件之後，眾多居民指出這不是首次發生類似事件，過去有多起少女在此經歷了恐怖的侵犯。圖為事發地。(記者高雲兒／攝影)

皇后區凱辛納公園最近發生了一起震驚社區的少女性侵事件之後，眾多居民指出這不是首次發生類似事件，過去有多起少女在此經歷了恐怖的侵犯；且近兩年來，這一地區接連不斷地發生搶劫和襲擊等重大犯罪事件。因此，社區居民迫切要求政府加強對公園隱蔽區域的監管，並建議增加巡邏及安裝更多的監控攝像頭，以加強公園的安全措施，保障市民的安全。

上周四，一名13歲少女在公園內的一處偏僻林蔭道遭到一名持刀且身上有紋身的男子攻擊和性侵，因該公園與法拉盛237初中面對面，該區域已成為社區居民擔憂的焦點。

一名化名李小姐的市民說，15年前的一個早上，當她前往237初中上學、經過案發地附近時，曾被一名印度男子摸了下體，那個男子甚至還對她拋媚眼，留下她一個人愣在原地。另外一名也從該初中畢業的女孩說，她和同學曾天天經過事發地上學，「有一次看見一個男的在自慰，還有一次一個男的竟然想過來摸我們，被我們逃開了」。

還有一名經常在該公園跑步的女士說，「我有次本來想夜跑，越跑越覺得很瘆人，雖然有路燈有路人，但是草垛裡黑黢黢一片很嚇人，感覺很心慌，趕緊跑回家了。」該女子說，她最晚晚上8時就會離開公園。事實上，該公園在2017年就發生兩起性侵案，其中一名女性當時在夜跑。

市議員黃敏儀表示，這一帶不安全的情況已經眾所周知。除了性侵案件，根據紐約警察局最近的統計數據，截至今年3月31日，該公園發生了兩起搶劫案和一起襲擊事件；而去年，該公園發生了四起搶劫案、兩起襲擊案和一起重大盜竊案。

李小姐表示，事發地非常暗，不適合人們通行，「我認為應該在那裡安裝一些監控設備」。據悉，在最近的性侵案件發生後，紐約市警方已在涉事地點周圍增加了巡邏，並安裝了臨時照明設施來提高該地區的安全性，警方還計畫在未來幾周，在公園安裝更多的監控攝像頭，特別是在入口和林蔭道等關鍵區域。

法拉盛 紐約市 皇后區

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