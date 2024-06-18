今年第三死 紐約布朗士少年地鐵衝浪送命

一名13歲少年近日在布朗士地鐵衝浪摔死。圖為布朗士地鐵示意圖，非事發站台。(路透)

紐約又出現地鐵衝浪悲劇，造成1名少年死亡，另有1名少年情況危急。這已經是今年地鐵衝浪所致的第3起死亡。

上周五(14日)，在紐約布朗士 區佩勒姆灣(Pelham Bay)的6號線米德爾敦路(Middletown Road)站台，一名13歲少年於早上8時55分左右被發現死亡。據NY1報導，當時一輛往北行駛的6號線列車正從威徹斯特廣場(Westchester Square)開往米德爾敦路站台，正在地鐵衝浪的少年這時不幸從車頂掉落，直接摔到了地鐵站 台底下的路面上，當場死亡；同一天的另一起事故發生在凌晨1時40分，同樣是在往北行駛的6號線，一名地鐵衝浪的15歲少年被發現在莫里斯大道-聲景(Morris Ave.-Soundview)站，傷勢嚴重。

紐約地鐵衝浪是在城市青少年之中擋也擋不住的趨勢，今年至今已經釀至少3人死亡，去年總計造成5人死亡，發生在布朗士、布魯克林、皇后區和史泰登島 ，且死亡大多是年輕人。常坐地鐵的乘客不難發現，MTA自去年起已經在實施提升公眾意識的廣播系列，車廂內頻繁可聽到「地鐵衝浪可致死：為了活下來，請坐在車廂內」的提示。

Z世代地鐵乘客吉奧·埃爾南德斯(Gio Hernandez)表示，雖然他自己對地鐵衝浪已經不再感興趣，但這活動在他的高中同學群裡裡面仍然「非常流行」。