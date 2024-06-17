紐約市租金穩定房10月漲價，一年期租約漲 2.75%，兩年期租約漲 5.25%。(本報檔案照)

紐約市租金 釐定委員會(NYC Rent Guidelines Board)17日晚舉行投票 ，九名委員最後以五票贊成，四票反對通過動議，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，新規將從10月1日起生效，全市將有近100萬套住屋受影響，這也是紐約市穩租房連續第三年大幅漲租。

在經過多輪公聽後，市租金釐定委員會17日在亨特學院(Hunter College)大會堂舉行最終投票。租金釐定委員會的九名委員分別由兩名租戶代表、兩名房東代表以及五名公共代表組成。會上，租戶代表提出了減租或凍結租金的動議，房東委員會提出了漲租動議，但表決後均未獲通過；最終，委員會主席戴維森(Nestor Davidson)提出了折衷方案，一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約漲幅設為5.25%，該方案以五比四通過。

紐約市有近百萬套公寓為穩租房，每年租金漲幅不得超過規定。過去兩年，紐約州租金大幅上漲。市租金釐定委員會去年決定一年期租約漲幅3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%，兩年合計漲幅超過6%。

市租金釐定委員會在今年四月的初步投票時將一年期漲租區間漲租區間設為2%至4.5%、兩年期租約漲幅設為4%至6.5%。這份漲租方案遭到了兩名租戶代表的反對，他們在最近一次聽證會上甚至以退場表示反對。在17日的最終投票中，有不少出席者也以喧鬧聲表示自己的不滿。他們認為，連續第三年提高穩租房的租金，令已經難以支付租金的低收入租戶難以承受。

近日，25名州議員聯盟致信委員會主席戴維森(Nestor Davidson)，敦促委員會要麼凍結租金，要麼批准盡可能低的漲幅。這封信由州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)和雷耶斯(Karines Reyes)共同發起。17日上午，法律援助協會(Legal Aid Society) 也發出了類似的信件，呼籲凍結租金。該信稱，對弱勢群體而言，任何加租行為不僅沒有必要，而且會違背委員會的既定宗旨，即保護穩定租戶免受過高、不必要的租金上漲。