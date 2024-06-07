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紐約7號線緬街站地鐵口 晚高峰被蜜蜂侵占

世界新聞網何卓賢／即時報導
紐約7號線緬街其中一個地鐵口出現成群蜜蜂。(截取自Instagram @nydaily_photos)
紐約7號線緬街其中一個地鐵口出現成群蜜蜂。(截取自Instagram @nydaily_photos)

人潮洶湧的紐約地鐵七號線緬街站，周三(5日)迎來意外訪客，晚高峰時期其中一個出入口出現數量可觀的蜜蜂，這一幕被市民記錄下來。

網路瘋傳影片拍攝者 Lukasz Bielawski 對短影音平台 Storyful 表示，蜜蜂第一次現身是在周三下班高峰期5時30分左右，但是到了周四早上數量已經大大減少。記者在周四下午下班高峰期留意到，緬街與羅斯福大道交界處、CoCo奶茶店門前的兩個地鐵站入口被MTA工作人員封起；MTA表示，列車服務沒有受到影響。

社群媒體平台小紅書上也有數人貼出蜜蜂聚集在出入口的影像，並拍到6日有2名市警在處理蜂群；還有用戶表示，至少四天前就看見成群蜜蜂聚集在該路口不遠處的電線桿上，沒想到幾天後蜜蜂就轉移到地鐵口。

根據福斯新聞，有蜜蜂專家表示，蜜蜂如果感到空間太過擁擠或者天氣太熱，就會出現蜂擁的現象，而紐約太過擁擠的情況常常發生，出現大批蜜蜂也非罕見。去年，時報廣場就出現過蜂群，市警將部分路段封起進行處理；相似情況也出現過在2021年，市警將2.5隻萬蜜蜂從時報廣場轉移到對牠們來說更為安全的地點。

地鐵站 時報廣場 MTA

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