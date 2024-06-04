紐約投資1000萬招聘教師 力爭達到小班制目標

市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會，宣布了多項與教育相關的投資 ，其中包括投資3200萬元，延續先前由聯邦臨時資金資助的項目，並招聘更多教師，以達到本年度的小班制目標。

紐約市公校一直依賴臨時聯邦疫情 救濟資金和市政府提供的資金來資助部分教育計畫，但在聯邦資金到期後，不少計畫面臨遭砍的風險。亞當斯表示將優先投資3200萬元，來確保部分重要計畫得以延續，其中包括500萬元提供數位學習資源，400萬元提供識字和數學輔導，以及400萬元用於電腦科學教育項目，為學生們學習電腦知識、進入大學提供更包容的教育機會。

3200萬的投資中，重頭戲是1000萬的教師招聘資金。該資金將用於擴大現有教師團隊，以達到法律要求的小班制目標。法律規定，今年9月需有40%的教室遵守新的班級規模要求。

「投資教育就是投資我們城市的未來，」亞當斯表示，「養育一個孩子需要整個城市的一同努力。今天，我們投資下一代的未來，幫助發展他們展示才能和想像力的機會。」

歐德思表示教育好比均衡器，類似「夏日崛起」(Summer Rising)這樣的計畫將有助於支持工薪家庭的孩子的學習，幫助縮小不同收入和不同家庭背景的孩子之間的學習差距，以及疫情期間造成的較大落差。