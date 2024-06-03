郭文貴案庭審／檢方彙總舊影片 還原郭文貴吹破天際打造詐騙帝國歷程

郭文貴案庭審本周繼續，檢方公布了數十段影片及網文，揭示郭文貴用吹破天際的虛幻承諾一步步打造其詐騙帝國的過程。(路透)

流亡中國富商郭文貴 涉嫌巨額詐騙案件本周繼續陪審團庭審環節。檢方在3日的庭審中出示了郭文貴在社群平台和自己的網站上發布的數十段影片和文字，呈現了郭文貴在三年間一步步將投資 回報的承諾吹大且無法兌現的過程。

檢方公布的網路內容的發布時間從2020年4月直至2023年3月郭文貴被捕前不久，包含影片鏈接、截圖、重點內容節選及英文翻譯的表格文件長達209頁。

檢方首先公布了一段影片，揭示郭文貴在煽動支持者慷慨解囊時的口氣之誇張。在這段發布於2021年2約28日、選自郭文貴自創網站GTV的影片中，他鄭重其事地向觀眾誇下海口，稱他的朋友掌控著中國的命脈，他的家族隨便一個生意就價值數百億元，「我知道什麼是政治、什麼是金融，什麼才是搞大錢」，甚至叫囂「馬雲算個屁呀」。

根據檢方蒐集的證據，郭文貴在三年內打造「詐騙帝國」的過程大致分為三個階段。

推出GTV概念 開始集資

根據發布於2020年4月至2021年8月的一系列影片，郭文貴宣布其推出的GTV媒體平台開始公開募股，董事會成員包括摩根集團創始人的後代、曾因騙捐而遭判監的前白宮高級顧問班農(Steve Bannon)、以反共及做空中國而知名的投資人凱爾巴斯(Kyle Bass)以及已經認罪的郭文貴高級助手王雁平等。他鼓勵追隨者積極投資GTV，並宣稱「賠了錢算七哥的，賺了錢算你們的。」

然而，郭文貴對GTV市值的說法前後矛盾，沒有統一的標準。根據當庭公示的影片，他在2020年6月稱，GTV的初始估值20億元，而到了當年8月，GTV在他的口中就已「應該值1000億才對」。在2021年3月的影片中，郭文貴又宣稱，機構為GTV做的估值為600億元，而在8月的影片中，他又提到，「勞力士(Rolex)的市值80億元，只有我們的五分之一。」

事實上，直至郭文貴被捕，所謂的GTV從未真正上市，投資者所獲許諾的回報也從未實現。

開設「農場」兜售「會員」 多重圈套套牢投資款

郭文貴在2020年7月的影片中宣布，以「喜馬拉雅農場」為名的投資管理小組在全球多國成立，追隨者如欲投資GTV，必須加入「農場」，「GTV不跟個人發生關係，只跟農場合作。」他在進行了反覆的「叮囑」，讓投資者仔細研究合同與風險後，又話鋒一轉，提到有些投資者的錢因種種原因而無法到帳，「退到中共那裡你們就完了」。因此，「被退回的錢可以與『農場』簽訂貸款合同，期限五至六年，利息6%。」

在2020年6月的影片中，郭文貴宣布成立以他自己的名字命名的「G-Club」高端會員俱樂部，會籍購買金額從1萬元至5萬元不等。郭文貴起初承諾，入會費可作為GTV的原始股投資額，且永不退還。然而到了當年10月，郭文貴在影片中又稱，最新規定「未來會員不允許再認購GTV股票。」

推出數位幣 吹牛段位創新高

在2020年6月的影片中，郭文貴迎合數位加密貨幣 的熱潮，宣布推出「G幣」(「喜馬拉雅農場」出現後更名為「喜幣」)，並聲稱該數位幣直接與美元和黃金掛鉤。他還宣稱，為了配合「G幣」的上市，計畫併購五家銀行，打造一個「G聯儲」，形成一個獨立的金融體系。此後他還宣布，第一批發行的「G幣」將在「農場」內進行內購，以繼續引誘追隨者加入具有人身和財產依附關係「農場」體系。

此後，郭文貴為推廣數位幣騙局而吹下的牛愈發漫無邊際。他在2021年9月推出的一條宣傳片以「喜幣征服月球」為主題。2021年11月，他在影片中稱「喜幣」上市後對全世界的金融體系將造成巨大衝擊，「價值100萬億」，「遠超你的想像」。2022年5月，他在繼續在影片中吹噓，歐洲幾十位最頂級的大亨都投資了「喜幣」，「這些人的資產加起來是中共一年投資額的一半以上」。

2022年年初，郭文貴在影片中宣稱，通過銀行匯款買幣「不安全」，因此推出「喜幣」交易所及與其配套的「喜支付」系統。此後，他繼續吹噓「喜幣」的未來。2022年2月，在全球最大數位貨幣交易平台「幣安」被調查後，郭文貴表示，「喜交所」已成為全球第四大平台，而且「美國政府給了政策」，讓「喜交所」成為全世界最安全的財產匯集地。

此後直到2023年被捕，郭文貴在其一系列影片中，為吹噓自己的騙局，將「最字訣」進一步發揮，稱「喜幣」和「喜交所」將是「人類歷史上唯一受到信任的貨幣」、「全人類最安全的地方」，還宣稱「其他數位貨幣都會消失，只有『喜幣』完全清白且會永存世間」。