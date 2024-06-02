紐約皇后區驕傲遊行 近萬人上街捍衛平權

第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)

紐約市 歷史最悠久、規模最大的性少數(LGBTQ)慶祝活動之一「第32屆新皇后區 驕傲遊行與多元文化節」(The New Queens Pride Parade and Multicultural Festival)，2日重返最具多元化的社區傑克森高地(Jackson Heights)，各族裔的「同志」與「酷兒」等揮舞象徵性別平權 的彩虹旗，慶祝「驕傲月」(Pride Month)的到來。

遊行隊伍從正午開始，從89街開始，沿著37大道前進，並在行經79街時停下，這是當年一位男同志里維拉(Julio Rivera)被殘忍殺害的地點，原本載歌載舞的氣氛也跟著暫時停了下來；組織遊行的LGBT網絡總裁基爾姆尼克(David Kilmnick)表示，主辦遊行的目的，就是為了讓性少數族群的聲音能被聽見，同時減少仇恨事件的發生，他說，「希望大家勇於為自己發聲，同時也一定要注意安全」。

參與遊行的民選官員也紛紛在此地發表看法，皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，皇后區為世界上最多元的社區之一，今天大家齊聚在這邊，不分族群、種族和膚色，一同慶祝驕傲月的到來。他說，除了性少數族群，女權、非裔美國人以及新移民都必須站出來講述自己的故事。

市議員黃敏儀說，這個遊行活動源於一場恐同仇恨的可怕悲劇，而現在它成為了皇后區和整個紐約市性少數社群最精彩的慶祝活動之一，她說，「沒有人應該因為他們是誰和他們的信仰而受到歧視。」

在主辦方及參與遊行的民選官員發表演說之後，遊行隊伍繼續往終點37大道與75街的交口前進，數十支隊伍揮舞彩虹大旗，沿路歌舞昇平，充滿佳節氣氛；遊行兩側則湧入大量觀看人潮，其中也不乏華人身影，24歲的林Alex和27歲李David是連續第二年參加此遊行，他們表示，這是性少數族群最重要的慶典之一，希望未來可以看到更多亞裔參加。