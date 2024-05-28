郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

中國流亡富商郭文貴 (Ho Wan Kwok)涉10億元詐騙一案，28日在曼哈頓聯邦法院進入第四日陪審團審判，由檢方傳喚一位佛州華人到庭作證，其表示，共投入十餘萬元至與郭相關的媒體公司或投資 計畫，但在數月前心生懷疑並要求退款，最終未獲得任何回報。

庭審當日，郭文貴身穿灰色西服和藍色領帶到場，臉上未見被捕時所留鬍鬚。庭審開始前，他多次回頭與旁聽席中的華人隔空交談並伴以手勢，後者疑為郭的支持者和合作夥伴，其中多人後被證人指認。開庭後，郭頭戴耳機聽取翻譯，但不時與律師用英文耳語。

來自佛州的華人男子周樂(Le Zhou, 音譯)作為證人到場。他表示，自己在過去多年作為郭文貴的支持者，向郭創辦的GTV傳媒集團等多個關聯組織進行投資，初衷為「幫助盡可能多的海外流亡華人」。生於中國、1998年赴美的周樂說，家族成員長期受中國共產黨迫害，令祖母在文革後自殺、母親因計畫生育被剝奪福利。

因此，在2017年初次接觸流亡後的郭文貴所製作音頻節目後，周樂開始關注其動向，並相信郭曾作為中方高層親信，能夠揭露更多母國貪腐問題。以對共產黨不滿為共同點，周樂與更多郭的擁躉相識，其中包括被視為郭文貴助手、外號「Sara」的魏麗紅(Lihong Wei, 音譯)。

同年，周樂以網名「文樂」開始義務幫助郭文貴的傳媒公司，負責視頻翻譯和轉錄等工作。隨後，他進入郭文貴發起的「喜馬拉雅農場聯盟」(Himalaya Global Alliance)，先後在兩個「分場」中活躍，與全球各地的「戰友」交流。

郭文貴曾說，GTV將成為超越Youtube的媒體平台。周樂對此曾深信不疑，並響應了郭發起的籌款項目。2020年，他通過魏麗紅提供的信息，向郭文貴投資3萬1000餘元。儘管郭表示一元投資將得到一GTV股份的回報，但周樂指自己沒有收到任何股份。

不久後，郭文貴發起包括虛擬貨幣 、網路商城和私人俱樂部在內的「G系列」業務。為幫助其發展，周樂共向「G-Club」投資7萬元，並在「G-Fashion」中花費超4000元。檢方當庭展出周購買的衣物和金飾，周則稱其質量「普通」和有明顯瑕疵，與所宣稱的「奢侈」不同。

周樂說，「G系列」投資也未換來任何股票。期間，他還將自己開設的銀行帳戶給予喜馬拉雅聯盟中的「長島哥」David Dai使用，且曾有百萬元進帳。法庭文件顯示，周樂至少為郭文貴花費12萬3870元。作為回報，周得到4萬935枚虛擬貨幣。他說，並不知道如何提取和使用此貨幣。

2023年7月，因發現郭文貴「許多行動是錯誤的」，因此「不想成為其中一環」，周樂向「場主」提出退款申請。對方要求其填寫表格，並在周催促多輪後於年底完成程序。場方曾提出以虛擬貨幣結算，但周樂表示「不可接受」。最終，周樂損失3萬餘元，但他並未透露退款的來源和金額。

作為房地產經紀人的周樂說，為了支持郭文貴，他已經將名下的公寓賣出，並從妻子的人壽保險中提取款項。庭審中，他憶述了多場和郭共同參與的網路會議，其中足球明星郝海東也有出席。

今年初，喜馬拉雅聯盟在川普前發言人創辦的平台「Gettr」上宣布，周樂被加入黑名單，且不會理會其上訴。交叉審問時，郭文貴的辯護律師則希望周樂承認其行為是獨立做出，並非受郭直接指使。