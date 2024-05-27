我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：歐美仿效中國產業政策 在清潔能源領域瘋狂追趕

加州流行的Arrowhead瓶裝水有問題？公益組織這樣說

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

聯邦調查局(FBI)聯合當地警方，在月前突襲檢查了一家位於紐約尼加拉郡(Niagara County)洛克波特(Lockport)的華人按摩店，而近日由當地政府提交的最新法庭文件顯示，這家按摩店設有隱藏隔間，隔間中有避孕套、帳簿、以及其他涉嫌賣淫的證物，按摩店的員工也均住在店內。

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家位於紐約州洛克波特S. Transit路5714號、名為新雅緻指壓水療中心(New Elegant Shiatsu Spa)的按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。警檢人員指，他們監視按摩店並採訪了多名顧客，而根據顧客的說法，他們每次都用現金來付費，當按摩結束後，店內員工會與顧客們進行性行為。

隨後警方便加強調查力度，發現宋女經常在這家按摩店以及另一家位於羅徹斯特(Rochester)S. Clinton大道、名為「S養生水療中心」(S Wellness Spa)的按摩店駕車來往，而後他們發現宋女也是這一家按摩店的營業人員。

警方隨後用GPS追蹤定位宋麗年的行車紀錄，發現她在2023年12月，在水牛城尼加拉國際機場(Buffalo Niagara International Airport)接走了一名「身分不明的女性」，移民紀錄顯示，這名女性以及之後在她車內的另一名女性，皆為中國公民，她們均在在2023年由墨西哥非法入境美國。

而此次由當地政府提交的最新法庭文件顯示，洛克波特的按摩店設有隱藏隔間，中有避孕套、帳簿、以及其他涉商業性行為的證物，按摩店的員工也均住在店內，她們需要依賴宋麗年提供交通工具從而出行。警方和性販運專家表示，居住在按摩店的工作人員，通常是性販運的受害者。檢察官此次則指，宋麗年實際上經營著一個非法按摩業務圈子，雇用多名女性進行商業性行為。

目前，宋麗年被關押在聯邦監獄直至本月29日。法官麥卡錫(Jeremiah J. McCarthy)要求她支付5000元現金保釋或2萬5000元保釋債券，而考慮到她可能會逃往中國，法官也要求她戴上定位裝置，並簽署引渡豁免書(waiver of extradition)。

在她的一位親戚支付保釋金後，她被要求留在紐約西部，禁止前往皇后區法拉盛。根據聯邦特工，她經常去法拉盛，新聞媒體的報導也顯示，那裡是美國非法按摩交易的中心。

法拉盛 FBI 非法入境

上一則

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減

下一則

紐約非法電子菸氾濫99%來自中國 市府：已開鍘15家批發商

延伸閱讀

紐約「魅力台灣」晚會 促青年交流

紐約「魅力台灣」晚會 促青年交流
法拉盛爆青少年搶劫團夥 警追緝

法拉盛爆青少年搶劫團夥 警追緝
批准房東無良漲租 州府部門遭租客訴訟

批准房東無良漲租 州府部門遭租客訴訟
洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋

洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

布碌崙3華人偷挖民宅竹筍 遭警方逮捕

2024-05-24 02:29

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
4星座生活精彩好事多 天秤好運降臨、他們熱愛挑戰冒險

4星座生活精彩好事多 天秤好運降臨、他們熱愛挑戰冒險
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持