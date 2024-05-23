紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

三名偷挖竹筍的布碌崙 (布魯克林)華人 近日被紐約州洛克蘭郡(Rockland County)拉馬坡鎮(Town of Ramapo)警方逮捕。他們被指控犯有重竊罪(Grand Larceny)、持有贓物罪(Criminal Possession of Stolen Property)和非法侵入罪 (trespass)。

拉馬坡鎮警察局稱，這三名被告都是報住布碌崙的華人，其中一名是32歲的華女 陳怡雲(Liyun Chen，音譯，下同)；一名是62歲的華男林宜超(Yichao Lin)，第三名是62歲的華女周秀蘭(Xiulan Zhou)。

這三名華人涉嫌兩次從拉馬坡鎮韋斯利山村（Village of Wesley Hills）一戶居民院子裡盜竊價值超過3000元的竹筍。第一起盜竊事件發生於5月11日，其中兩名嫌疑人進入那處居民院子裡的竹林，偷挖竹筍；第二起盜竊事件發生於5月20日，第一次盜竊案的兩名嫌疑人夥同第三名嫌疑人，再次進入那處私人宅院作案。這處住宅的業主兩次看到有人在自己的後院偷挖竹筍，於是報警。

警方稱，他們趕到現場發現，這三名華人用背包和塑料桶裝他們偷挖的竹筍。當地警方問他們挖這些竹筍做什麼用，他們說是拿來自己吃的。這處居民住宅的主人根據被挖竹筍的價格以及自己對竹林的養護，估計這三名華人每次偷挖了價值3000元的竹筍。

這三名華人在韋斯利山法庭(Wesley Hills Court)過堂後被釋放，日後將再次出庭。

拉馬坡鎮警察局在自己的臉書上公布了這起案件。有讀者跟帖說，在整個洛克蘭郡，大家一直在試圖挖出這些入侵性很強的竹根，然後把它們扔掉。這時一項非常艱苦的工作，很可惜這三人沒有開辦自己的公司，專人替別人清理竹根。