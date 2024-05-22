郭文貴涉詐騙10億元案開庭 先挑陪審員 如定罪將關20年

涉嫌詐欺上千名投資者、逾10億元的中國流亡富商郭文貴，22日在曼哈頓聯邦法庭開庭。(路透檔案照)。

涉嫌詐欺 上千名投資 者、逾10億元的中國流亡富商郭文貴 ，22日在曼哈頓聯邦法庭開庭，並為長達七周的庭審挑選陪審團成員，法官表示，陪審團的判斷，將決定郭文貴是「真正的政治異見人士還是騙子」；如果罪名成立，郭文貴將面臨最高20年的監禁。陪審團挑選如順利，23日可能進行「開案陳詞」。

去年3月，郭文貴因涉嫌夥同財務顧問余建明(William Je)、王雁萍等人進行電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺及洗錢等，被控12項罪名，涉款高達10億元，在同月於紐約曼哈頓南區聯邦法庭開審時，郭文貴與王雁萍拒不認罪，法官拒絕兩人保釋申請；而就在本月3日，王雁萍承認串謀罪名，將於9月10日宣判，最高面臨10年監禁。

22日為郭文貴的首次庭審，旨在為此案挑選陪審團成員。法官托雷斯(Analisa Torres)告訴擠滿法庭的數十名准陪審員，陪審團將決定郭文貴操縱四項欺詐性投資計畫的12項刑事指控的命運，也將決定他是「真正的政治異見人士還是騙子」。

托雷斯在上個月裁定陪審團將部分匿名，她指出，在郭文貴發布視頻、在社群媒體上鼓勵追隨者、並在破產受託人及其律師的家和辦公室前進行抗議等行為後，認定郭文貴表現出干涉司法程序的意圖。

檢方同時要求，沒收郭文貴的豪宅、遊艇、銀行帳戶、一輛布加迪(Bugatti)、一輛藍寶堅尼(Lamborghini)和一輛勞斯萊斯(Rolls Royce)。在一些政府文件中，郭文貴被確定為香港公民，如果被判有罪，可能也將面臨北京的追捕，而他七年前曾試圖透過申請美國政治庇護來逃避這種追捕。

從表面上看，此案關於欺詐，但該案件也是紐約法院正在進行的少數聯邦起訴案件之一，郭方辯護律師預計可能會主張，郭文貴的行為是為了逃避來自中國的壓力，檢方的挑戰將是證明郭文貴口中所謂中國的壓迫，事實上只是一種籌款噱頭。且由於郭文貴是中共批評者，此案也可能觸及敏感領域，檢察官也試圖阻止郭文貴在證人證詞中引出機密信息。