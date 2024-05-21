華警疑涉中國「獵狐行動」被FBI調查 遭紐約市警解雇

市警華人警官涉「獵狐行動」被解雇。(記者許君達／攝影)

根據媒體「Documented」的報導，市警總局(NYPD)的內部紀錄顯示，一名名為Steven Li的華裔 警官於今年2月遭到解雇，解雇原因是其因涉入了一起與中國「獵狐行動 」有關的案件而受到FBI 的調查，但並未遵守紀律、向市警報告。

Steven Li此前在市警內務部(Internal Affairs Bureau)擔任巡官，2019年至2021年期間，他曾幫助一名孫姓中國公民與社區內的另一居民建立聯繫。調查顯示，孫姓中國人涉嫌為中國政府工作，在美操縱「獵狐行動」，而其通過Steven Li找到的受害人2001年移居美國，並被中國當局指控有經濟犯罪行為。孫姓嫌疑人現已逃離美國。

不過，根據市警內部調查紀錄，李姓警官並未實質性參與這起涉及外國代理人的犯罪行動。警局文件顯示，沒有證據證明Steven Li在幫助搭建人脈時知道孫姓嫌疑人為中國政府工作，也沒有發現李姓警官曾從來自中國的代理人處收取財物。

在這起「獵狐行動」相關案件的調查中，李姓警官曾被FBI約談以了解情況，但他在談話過程中曾有過改變說法的行動，導致證詞前後矛盾，因而被認定為「向FBI撒謊」。此外，他沒有向警局報告自己被約談的事情，這違反了市警的內部紀律。警局根據這兩點違紀行為，於今年2月16日決定解雇Steven Li。

據報導，目前涉事各方均未對此事件予以置評。