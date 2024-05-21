提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

由聯邦資助、目的為幫助低收入 家庭、老年人和殘疾人獲得可負擔住房的「第八項租金 補助券」(Section 8 Vouchers)計畫，雖然在紐約由市府管理，但其在過去15年內均未開放申請；然而，市長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布，輪候名單將在下月重新開放。

在紐約，第八項租金補助券由市房屋局(NYCHA)管理，為符合條件的低收入家庭提供租金補貼，以租賃私人市場住房，因此長期受市民及民選官員關注。儘管如此，由於資金和資源有限，許多符合條件的申請者需長時間等待或通過抽籤以決定是否可以得到補助。

根據亞當斯辦公室，有意申請補助券的家庭可在6月3日(周一)午夜至6月9日(周日)夜間11時59分通過網絡申請。此前，紐約市府自2009年12月10日以來便將補助券候補名單關閉。亞當斯表示，重新開放申請為「幫助更多市民獲得住房」，從而「解決住房危機」。

按照規定，獲得住房券的家庭將得以在其選擇的社區內尋找住房。作為該計畫的一部分，符合條件的家庭總收入必須達到或低於地區收入中位數的50%，且月收入的30%用於支付租金。由此，住房券將在多數情況下覆蓋剩餘部分。

在紐約，市房屋局管理著全國最大的補助券系統，目前有24萬1117名在私人市場租賃公寓的居民獲取補貼。房屋局表示，自15年前關閉申請以來，當局「一直不懈地為候補人群提供服務」。去年，房屋局共發放7538張補助券。

在新一輪申請期結束後，房屋局預計將在8月1日前建立新候補名單，並通過抽籤隨機選擇20萬份申請加入候補名單。官方指引顯示，補助券的輪候優先級順序為行動不便且居住在非無障礙房屋人士、62歲以上長者及殘疾人士和其他所有申請人。

欲了解更多信息，市民可瀏覽房屋局網站nyc.gov/section8-application查看。