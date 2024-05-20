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創建毒品「淘寶」平台 23歲台男紐約落網…罪成可囚終身

記者許君達／紐約即時報導
「匿名市場」登錄頁面。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
「匿名市場」登錄頁面。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

台灣人林睿庠(RUI-SIANG LIN)涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台、三年出售各類毒品過億元，他18日在紐約甘迺迪機場（JFK）被捕，並於20日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂受審。如果罪名成立，林睿庠將面臨的最低刑期為終身監禁。

起訴書顯示，林睿庠2020年10月在暗網上創建了名為「匿名市場」(Incognito Market)的在線商務平台。該平台以現實世界中的數位商務網站為藍本，為全球範圍內的毒品賣家和買家創造了一個便捷的交易平台，用戶在使用加密方式進入暗網並登錄「匿名市場」平台後，便可在成千上萬的店鋪中搜索自己所需的毒品。為了提升「用戶體驗」，林睿庠甚至還將品牌、廣告和客戶服務等思維全部引入這個地下平台。

調查人員發現，在「匿名市場」上出售的包括海洛因、可卡因、搖頭丸、甲基苯丙胺(冰毒)、氯胺酮等常見的毒品類型，也有普通的致幻劑、以及已在美國成為公害的芬太尼(fentanyl)。在平台上，部分賣家還會將毒品偽裝成處方藥出售。比如在2023年11月，調查人員從「匿名市場」購買了一些聲稱為羥考酮(oxycodone)的藥片，但收到的貨品經檢驗，為分量足以致命的芬太尼片劑。

據調查，欲入駐「匿名市場」銷售毒品的賣家，需要向平台管理方支付入場費，費率達每筆交易的5%。為了使交易更加方便，平台還設置了與中國電商平台「淘寶」類似的第三方交易機制：購買者先將自己的加密貨幣存入平台的「戶頭」，待交易完成無異議後，平台再將毒資轉至賣家的帳戶，5%的運營費用便在此過程中收取。從2020年10月至2024年3月，全球暗網用戶通過「匿名市場」交易的毒品達到數百公斤，總價值超過1億元。在整個流程中，林睿庠以「法老」(Pharoah)的假名監督整個平台的運營，並擁有最高決策權。

林睿庠來自台灣，被捕時年僅23歲。他被控一項參與持續犯罪集團罪(engaging in a continuing criminal enterprise)，根據聯邦法律，這項罪行的最低刑期為終身監禁。此外，林睿庠還被控一項毒品共謀罪(narcotics conspiracy)、一項洗錢罪(money laundering)和一項共謀銷售摻假和摻雜藥品罪(conspiracy to sell adulterated and misbranded medication)。

為了交易的便捷性，林睿庠還搭建了一個類似「淘寶」的交易機制，並利用該功能非法獲利...
為了交易的便捷性，林睿庠還搭建了一個類似「淘寶」的交易機制，並利用該功能非法獲利數百萬元。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
「匿名市場」的銷售平台。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
「匿名市場」的銷售平台。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

毒品 曼哈頓 貨幣

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