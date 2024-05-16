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有人脫衣有人秀納粹符號 紐約都柏林實時互動屏急叫停

世界新聞網何卓賢／即時報導
連結紐約和都柏林的街頭實時互動裝置，都柏林一頭有人朝紐約舉起世貿雙子塔受恐襲當日的畫面。此裝置本周遭緊急叫停。(截取自X)
連結紐約和都柏林的街頭實時互動裝置，都柏林一頭有人朝紐約舉起世貿雙子塔受恐襲當日的畫面。此裝置本周遭緊急叫停。(截取自X)

最近有路過紐約地標之一熨斗大廈的民眾應該有留意到，本月自8日起，街頭多了一個顯眼的豎立圓形裝置，屏幕中播放著看似街頭攝像機拍下的畫面——原來那是愛爾蘭都柏林街頭的實時畫面。這個原旨是促進兩個城市之間交流的街頭互動裝置，自啟用之日起卻成為種種不恰當行為的溫床，害得兩邊組織者緊急叫停。

這個實時互動裝置叫做「Portal」，在都柏林的對應裝置設在當地標誌性的建築都柏林尖塔前的歐康諾街。該裝置的組織者本來是希望這項街頭藝術一般的存在可以「擁抱全球連結的美好」。

這個互動裝置本來要一直放置至秋天，每天24小時無間斷直播，沒想到卻因為兩邊路人的種種不當行為而被攔腰斬，倉促在本周一就被叫停。令人咋舌的行為被路人記錄後放在社群網路上流傳，包括一位OnlyFans模特在位於紐約的裝置前拉起上衣露出乳房，以及都柏林的裝置之前有路人舉起手機秀出裡面的納粹萬字符號(swastika)以及世貿雙子塔在九一一恐襲當天的畫面。

這項裝置只會傳送畫面，沒有聲音。都柏林方的員工表示，他們正在尋求可以解決這一問題的技術辦法，並且希望本周的晚些時候可以重啟裝置。紐約方面的員工則表示，「絕大多數」的路人通過裝置跟其他人互動的時候都是充滿尊重的。

讓紐約和都柏林街頭民眾互動的裝置「Portal」本周被緊急叫停。(路透)
讓紐約和都柏林街頭民眾互動的裝置「Portal」本周被緊急叫停。(路透)

納粹 九一一

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