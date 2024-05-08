調查：紐約客每24人中 就有1名百萬富翁

一項最新排名發現，每24個紐約客中，就有一名百萬富翁。(美聯社)

近日，一項全球財富調查發現，儘管紐約人口外遷的趨勢時常引起關注，但是紐約客仍然擁有比全球其他大都會 更多的財富，而且每24個紐約客中，就有一名百萬富翁。

彭博報導，紐約有將近35萬名百萬富翁，比世界上所有城市都要多，而且數量比10年前的紐約多了48%。這項由移民 諮詢公司 Henley & Partner 進行的排名發現，這就意味著紐約市826萬的居民當中，每24人中就有一名百萬富翁。不僅如此，紐約還有不少超級富豪，調查顯示，紐約市共有60名居民財富超過10億，並且有744名居民有超過1億的可投資資產。

排名上第二位是加州灣區，共有30.5萬名百萬富翁；第三名為東京，有29.8萬名百萬富翁，但這個數字卻在過去十年內減少了5%；第四名為新加坡 ，有24.4萬名百萬富翁，光是在2023年就有大概3400名身家不菲的個人移民去這個國家。

根據該諮詢公司，過去幾年經濟的增長讓世界上最富有的城市變得更加富有，但是不乏一些大都會城市經歷了衰退，比方說倫敦在過去十年就失去了10%百萬富翁；香港在過去十年也失去了4%，因為許多有錢人在地緣政治壓力之下選擇移民新加坡。

其他有錢居民數量增長的城市，包括中國深圳，其在過去十年中百萬富翁的數量增長了140%；另外還有印度班加羅爾、越南胡志明市、美國亞利桑納州斯科茨代爾。