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為讓華裔老人獲資訊更方便 華裔學生開發人工智能熱線

記者高雲兒／紐約即時報導
洪康文(左)前往法拉盛的新天地老人中心，向老年人推廣「洪醫生」 人工智能應用。 (受訪者提供)
洪康文(左)前往法拉盛的新天地老人中心，向老年人推廣「洪醫生」 人工智能應用。 (受訪者提供)

在美的許多華人移民常常因為語言和行動不便，無法即時出門就醫或得到醫療資訊，有感於這一點，來自赫里克高中(Herricks High School)的華裔高中生洪康文，研發了一款結合人工智能和電話服務的健康諮詢服務系統，民眾只要撥打電話，就可以得到一些基礎的醫療資訊；洪康文表示，後續希望還會多加改進，讓軟件服務更佳全面。

洪康文說，他在拜訪自己的祖父祖母時，注意到他們有時常有小病小痛，但苦於年紀大行動不便，且英語能力有限，無法及時獲得健康問題的解答，於是就想提供一種便利的方式，能夠讓他們隨時諮詢一些健康問題；他的父親洪峻得知後十分鼓勵這一想法，「我說這其實這不是一個少見的問題，許多老年移民都有這樣的問題，你可以創造一個程式，讓所有移民受益」。

得到鼓勵的洪康文將學校裡學到的電腦程式和人工智能加以運用，在數周的時間內，研發出名為「洪醫生打招呼」的電話在線服務，老年人只需撥打一個特定的號碼，就能與一位能夠說國語的人工智能進行溝通，「這種撥打電話的方式可以讓老年人很輕鬆上手，獲得自己想要的資訊」。這款「洪醫生」 人工智能應用，能夠理解老年人的需求並提供相關的健康建議，如有需要，還可以轉接到專業的醫療人員進行進一步的諮詢。

程序設計完畢後，洪峻鼓勵兒子向老年人推廣，於是他們聯繫了法拉盛的新天地老人中心，並在日前前往推廣。新天地老人中心的經理林小姐說，這個應用確實可以幫到許多老人，「很多老人今天不舒服，但又不知道是不是需要跑這一趟，打電話給家庭醫生的話，對方也很忙，所以這個應用就可以解決這個問題，讓老人得到資訊」。她表示，希望該熱線提供將來提供的資訊可以更加全面。

洪康文說，現在的軟件還有一些流量限制問題以及只能提供國語服務，他將在不久的未來，盡力解決這兩個問題，讓更多移民受益。

洪康文(左)向老年人講述如何使用「洪醫生」 人工智能應用。 (受訪者提供)
洪康文(左)向老年人講述如何使用「洪醫生」 人工智能應用。 (受訪者提供)
來自赫里克高中的華裔高中生洪康文(後排右二)，研發了一款結合人工智能和電話服務的...
來自赫里克高中的華裔高中生洪康文(後排右二)，研發了一款結合人工智能和電話服務的健康咨詢服務繫統，民眾只要撥打電話，就可以得到一些基礎的醫療資訊。 (受訪者提供)

人工智能 移民 老人中心

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