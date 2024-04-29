我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大：示威學生今下午2時前須撤離 否則停學

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負

「反抗有理，哥大去死！」示威學生違抗校方撤離要求

世界新聞網王若馨／即時報導
哥大挺巴學生拒絕撤離。(擷自YouTube@Associated Press)
哥大挺巴學生拒絕撤離。(擷自YouTube@Associated Press)

美東時間2:30 PM 更新

哥倫比亞大學校方要求的最後撤離時間已過，仍有大批示威者留在現場，高喊「我們不會退縮」。

現場學生也開始吶喊新的口號：「反抗有理，哥大去死！」

影片來源：YouTube Associated Press

美東時間1:30 PM

哥倫比亞大學今早發出最後通牒，警告所有反以色列挺巴示威學生，如果他們在美東時間29日下午2時之前，未能從校園草坪的帳篷營地撤離，將面臨停學處分。

哥大校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)在數小時前表示，與學生代表的談判會議以失敗告終。

校方在給學生的通知中表示，校方已經確認了營地中許多學生的身分，如果下午2時學生不離場，將遭到停學並必須接受進一步調查。

校方表示，如果學生在下午2時前自願離開，向校方表明身分並簽署校方提供的文件，承諾在2025年6月30日或授予學位日（以兩者之間較早者為準）之前遵守大學的政策規定，則仍可在本學期保有良好紀錄。

哥大挺巴勒斯坦學生組織在x平台貼出了校方通知，緊急要求所有示威者中午到營地集結，並呼籲所有人不要簽署任何由校方提出的要求。

哥倫比亞大學校園中的挺巴示威營地。(路透)
哥倫比亞大學校園中的挺巴示威營地。(路透)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

哥大 巴勒斯坦 哥倫比亞大學

上一則

配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大

延伸閱讀

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦
拜內通話 促6周換釋所有人質 以外長：哈瑪斯放人就暫緩攻拉法

拜內通話 促6周換釋所有人質 以外長：哈瑪斯放人就暫緩攻拉法
法外長赴黎巴嫩斡旋 阻以與真主黨爆戰爭

法外長赴黎巴嫩斡旋 阻以與真主黨爆戰爭
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

熱門新聞

甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24

超人氣

更多 >
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦
全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍