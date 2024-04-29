「反抗有理，哥大去死！」示威學生違抗校方撤離要求

哥大挺巴學生拒絕撤離。(擷自YouTube@Associated Press)

美東時間2:30 PM 更新

哥倫比亞大學 校方要求的最後撤離時間已過，仍有大批示威者留在現場，高喊「我們不會退縮」。

現場學生也開始吶喊新的口號：「反抗有理，哥大 去死！」

影片來源：YouTube Associated Press

美東時間1:30 PM

哥倫比亞大學今早發出最後通牒，警告所有反以色列挺巴示威學生，如果他們在美東時間29日下午2時之前，未能從校園草坪的帳篷營地撤離，將面臨停學處分。

哥大校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)在數小時前表示，與學生代表的談判會議以失敗告終。

校方在給學生的通知中表示，校方已經確認了營地中許多學生的身分，如果下午2時學生不離場，將遭到停學並必須接受進一步調查。

校方表示，如果學生在下午2時前自願離開，向校方表明身分並簽署校方提供的文件，承諾在2025年6月30日或授予學位日（以兩者之間較早者為準）之前遵守大學的政策規定，則仍可在本學期保有良好紀錄。

哥大挺巴勒斯坦 學生組織在x平台貼出了校方通知，緊急要求所有示威者中午到營地集結，並呼籲所有人不要簽署任何由校方提出的要求。 哥倫比亞大學校園中的挺巴示威營地。(路透)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點