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華埠孔子大廈櫻花被盜 「史無前例」令人震驚

記者劉梓祁／紐約即時報導
圖為「2024年紐約孔廈櫻花季」。(記者范航瑜／攝影)
圖為「2024年紐約孔廈櫻花季」。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠居民普遍認為社區治安仍處較差水平之時，不僅盜竊、搶劫和襲擊等罪案常有發生，作為地標之一的孔子大廈也在近日遭遇偷竊事件，一株新種植不久的櫻花樹遭到偷竊，令首次遭遇此事的居民感到震驚和不安。

根據孔子大廈董事會，有多位成員和樓內居民在24日晨間發現，種植於大廈正門包釐街(Bowery)沿路的一棵櫻花樹失竊，僅留下散落一地的泥土和空洞的樹坑。大廈居民兼民主黨65AD區領袖于金山表示，本年孔子大廈共新種植有七櫻花樹，其中五棵由市公園局提供，兩棵為大廈自行種植，但不料遇到如此「史無前例」的「偷樹事件」。

于金山說，如偷搶等治安事件的發生已屬常態，但將完整樹木盜走則屬從未遇見的惡劣情況，令人詫異且擔憂。事發後，大廈董事成員一同前往市警五分局報案，警員也稱此事為罕見案件，但由於案發地周邊缺少監控探頭，當前在尋找嫌犯上存在難度。

董事會推測，竊者或在夜間人流較少時作案，且曾試圖盜走第二棵櫻花樹，因其四周也有鬆動痕跡。多人認為，本案為有計畫的盜竊，並得到了車輛等工具的協助。大廈董事長梅犖生表示，自己在樓內居住逾40年，此前從未聽聞偷樹案件，加之孔廈櫻花季開始不久，本次意外也是當前治安的縮影。

根據董事會，失竊櫻花樹價值約2000元，且其餘樹木已在此事後被加裝鎖鏈，防止再有竊賊作案。大廈安保團隊說，雖長期執行24小時制巡邏任務，但失竊地此前不屬巡查範圍，未來則會將其囊括。據了解，安保團隊共有七人，其中三人負責夜間巡查。

于金山說，將會向市府報告此事，並嘗試申請新樹木。按原計畫，大廈將在5月舉辦答謝活動，並邀請市公園局代表和曼哈頓區長李文(Mark Levine)到場。目前尚未知此事會否影響活動進行。

其餘樹木已在此事後被加裝鎖鏈。(記者劉梓祁／攝影)
其餘樹木已在此事後被加裝鎖鏈。(記者劉梓祁／攝影)
華埠孔子大廈櫻花被盜，董事會成員驚訝。(記者劉梓祁／攝影)
華埠孔子大廈櫻花被盜，董事會成員驚訝。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 華埠 民主黨

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