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霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

記者張心／紐約即時報導
霍楚(左)和亞當斯(右)19日聯合宣布，將透過系列措施打擊全州非法大麻店。(市長辦公室提供)
霍楚(左)和亞當斯(右)19日聯合宣布，將透過系列措施打擊全州非法大麻店。(市長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)19日聯合宣布，與州議會在州預算中達成共識將推出新法案，透過系列措施打擊全州非法大麻店，包括給予市警局(NYPD)直接關閉非法店鋪的權力，同時賦予州府撤銷無牌大麻商家權限等。

霍楚和亞當斯在新聞發布會上，合力向不法商販發出警告，誓言州府和市府將合力追查、加大直接嚴懲力度，要求「瘋狂行為立刻停止，否則政府將鎖定違規的你。」

霍楚表示，自己已經和州議會合作，在新財年預算中推出新方案，利用經費的力量封鎖全州非法的大麻商店。亞當斯附和，市府積極推動州府的新舉措，攜手擴大執法機構職權來打擊不法商販。

新方案將允許紐約市賦予市警局職權，直接關閉非法大麻店，也賦予州府打擊無牌大麻、煙草、酒類、彩票店鋪的權力，並對違反封鎖命令的零售商進行額外的罰款。

新方案的推出同紐約市非法大麻店鋪的增加有關。自2021年州府合法化娛樂用大麻，但以極慢速授予合法賣家許可證，令非法大麻市場蓬勃發展。市府預估，截至目前，紐約市至少有2800家非法運營的大麻店鋪，而根據紐約州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)的統計，全市當前獲得合法授權的大麻店僅有40家。

霍楚和亞當斯表示，許多無牌的非法大麻店將客戶群瞄準在青少年市場，導致許多兒童過早接觸並加劇社會治安隱患。「我們對此現狀表示擔憂，將通過加速審批合法大麻店牌照，同時打擊非法大麻店的方式，為持牌零售商掃清障礙，根除非法大麻生意。」

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