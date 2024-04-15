持假證貸款買豪車 紐約華男「空手套白狼」被捕

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康州格林威治(Greenwich)警方近日逮捕了一名報住在紐約市 法拉盛的華人男子，他涉嫌通過假駕駛執照及身分證件「空手套白狼」，購買了六輛總價值超過50萬元的汽車，當地警方還表示，他屬於紐約市皇后區 某詐騙團夥的一份子，他們涉嫌使用被盜文件和虛假證件，欺詐性地購買汽車。

當地警方表示，38歲報住在紐約法拉盛的林瀚(Lin Han，音譯)，被控兩項一級盜罪、兩項二級偽造罪、兩項一級身分盜竊罪和共謀罪、以及一項刑事冒充輕罪。

根據當地警方，這一調查始於2021年底，當時，位於格林威治的梅賽德斯-賓士經銷商聯繫警方，表示五名不同的買家，在購買六輛汽車時，均涉嫌犯有欺詐性的商業活動。警方向格林威治高等法院提交的逮捕令申請中顯示，這些買家先後貸款 六次來購買這六輛車，各家銀行在之後也都批准了這些貸款申請。

然而，警方說，這些貸款是涉案人利用假駕駛執照、以及被盜與被篡改的個人文件所申請，因此，這些汽車從未被付款，經銷商由此蒙受總共59萬6056元的損失。法院文件指出，林瀚在格林威治經銷店消費兩次，銷售總額為26萬9428元。

法院文件還顯示，警方取得了林瀚在梅賽德斯經銷店的監控錄像，他兩次都帶著一隻小白狗來到那裡。他們還聯繫了被林瀚假冒身分的男子，從而獲得了更多的訊息與照片。2022年4月，林瀚因持有贓物，被紐約市警局逮捕。他在紐約市警局的存檔照片與格林威治汽車經銷店的監控錄像一致，那裡的汽車銷售員也證實，照片中的男子與在那裡購買了兩輛車的人為同一人。

之後，格林威治警方與紐約市警局、美國聯邦調查局(FBI)、以及其他地方執法機構合作，共同調查居住在皇后區的一組犯罪團夥，他們使用被盜文件和假身分證件，欺詐性地購買汽車。 這些汽車之後不是被轉售，就是被「贈予」他人。

接著，警方在皇后區監視林瀚以及他的一名女同夥，看到他帶著一隻小白狗在住所附近行走。 聯邦調查局和紐約市警局隨後搜查了這名女同夥的住所，並在那裡發現了一張印有林瀚照片的馬里蘭州的虛假駕駛執照、以及其他印有他名字的虛假財務文件。

當局表示，林瀚因參與在格林威治的汽車購買詐欺活動，獲得了700元的報酬。 警方聯繫的另一名買家則表示，他參與了格林威治的一次欺詐性銷售，以償還在「地下賭檔」欠下的4萬元賭債。

根據檢方文件，林瀚來自中國吉林，在上周被格林威治警方逮捕，由於無法支付20萬元的保釋金，他目前已被拘留。下次的出庭時間為6月28日。