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地鐵槍案大增後 市府將裝槍械掃描器

記者劉梓祁／紐約即時報導
地鐵槍案頻發後，市府將設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，市府將設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市地鐵系統內的意外事件頻繁發生，包括傷人、槍擊等，再度引發對地鐵安全的大範圍討論；在州、市府宣布增加逾千名巡邏警員到地鐵系統以及查包等措施，市長亞當斯(Eric Adams)近日又宣布，將在定點站增設槍械掃描器，最快從夏天投入使用。

在涉槍抓捕次數超過去年的背景下，亞當斯在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站表示，將在90天的法定意見徵集期後，於多個站點增設槍械掃描器，利用最新科技術防止「乘客攜帶武器進入運輸系統」。在此之前，市內已連續發生地鐵槍案，包括本月布碌崙(布魯克林)的A線列車槍擊事件。

根據市府，該計畫最早可於7月開始試點，而具體站點將根據犯罪趨勢研究得出。亞當斯表示，儘管目前地鐵每日僅發生六起重罪案件，但累犯問題急需解決，因此尋找合作夥伴利用最新科技以加強地鐵安全，但不會使用面部和生物識別技術。

市警(NYPD)演示中以麻州初創公司「Evolv Technology」設備為例，在行人經過掃描器三秒後，系統會自動判斷其是否攜帶武器，並指出武器可能所在區域。市警法律事務副局長格伯(Michael Gerber)指，警員只得搜查被標記區域，且乘客有權不通過此設備。

市府發言人表示，並未與該公司簽訂合同，將在未來三個月內了解更多有類似產品的公司。亞當斯說，希望相關公司主動聯絡。據官網介紹，Evolv設備通過雷達、熱成像相機和人工智能檢測槍械。

儘管如此，多位民權倡導者則質疑此科技效用。非營利組織「監控科技監督計畫」(STOP)執行主任卡恩(Albert Fox Cahn)表示，此方式不僅會拖延乘客的通勤時間，也無法保證公眾的人身安全。法律援助協會(Legal Aid Society)主管律師格雷科(Jerome Greco)也說，市府依賴科技是「錯誤和昂貴且侵犯隱私的」行為。

亞當斯表示，添購掃描器的經費將來自於市府、聯邦及私人資金。

為遏止地鐵系統內犯罪，州市府在本月初，先後宣布要對乘客進行包箱檢查，防止槍枝和刀械等危險物品進入地鐵，另加派750名國民兵和250名州警，與市警共同在地鐵巡邏；本周，市警再增加800名警員打擊逃票。

地鐵槍案頻發後，亞當斯宣布設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，亞當斯宣布設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，市府將設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，市府將設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，亞當斯宣布設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)
地鐵槍案頻發後，亞當斯宣布設槍械掃描器。(記者劉梓祁／攝影)

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