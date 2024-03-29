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法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

記者邢易霖 / 紐約即時報導
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

近期，皇后區法拉盛地區頻繁發生汽車輪胎被盜事件，其中尤以昂貴車型的車輪失竊最常見，引起了當地華人社區的廣泛關注和擔憂。多位車主表示，他們的汽車在街邊停放期間，車輪被盜走，造成不小的經濟損失和生活不便。目前，已有車主報警，警方表示將加強巡邏，案件仍在進一步調查中。

據華裔陳女士表示，日前早上晨跑的時候發現在法拉盛214小學附近，一台寶馬汽車的輪胎被盜走了。她隨後在社群媒體上發帖，提醒居民注意車輛安全，避免將汽車隨意停放街邊。

她指出，盜賊經常鎖定昂貴的車型，如寶馬、豐田、奧迪等，並在居民區作案，手法大膽。她稱最近這種盜竊行為愈發猖獗，不僅給車主帶來經濟損失，也嚴重影響了社區的安全感，讓她感到非常擔心。

受害的車主王先生之前就見過鄰居的車輪被偷，卻沒想到自己也會遇到同樣的情況。他指出在美國換輪胎不僅麻煩且耗時長，期間的損失只能自己承擔。

他提到，類似事件可以說是「防不勝防」，如果將汽車交給保險公司理賠，明年的保險費也會因此上漲。他還說，「即便選擇報警，警方也很難迅速找回失竊的輪胎。」

據許多民眾反映，在法拉盛汽車輪胎被盜已成為一種常態，建議擁有高檔車輛的車主租用室內車位以提高安全。對於日常使用的車輛，似乎只能依賴運氣。除了擔心車輛被破壞外，車主還得時刻警惕車輪等部件被盜，這讓人感到十分頭疼。

根據eBay網站，二手輪胎依照車輛牌子、車型和使用程度標價不一，四顆奧迪二手輪胎加輪框可賣到2500元，寶馬二手輪胎一顆也可賣到350元左右，網站上還有不少豐田、特斯拉等二手輪胎正在拍賣。

目前，警方已經注意到這一問題並開始行動，增加了對法拉盛地區的巡邏力度，希望能夠盡快緝拿這些犯罪分子。同時，警方也呼籲市民，尤其是車主，加強自我防範，例如安裝車輪鎖或停放在有監控的停車場內，以減少被盜的風險。

法拉盛多位華人的車輛輪胎被不法分子盜走。(讀者提供)
法拉盛多位華人的車輛輪胎被不法分子盜走。(讀者提供)

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