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1小時做了2825個弓步 紐約健身教練破世界紀錄

世界新聞網何卓賢／即時報導
紐約健身教練用弓步打破金氏世界紀錄。(截取自海德Instagram@austin_head)
紐約健身教練用弓步打破金氏世界紀錄。(截取自海德Instagram@austin_head)

上周，紐約市一位健身教練在一個小時內打破了兩項金氏世界紀錄。他的強項？又快又穩的弓步。

30歲的奧斯汀·海德(Austin Head)是紐約Life Time健身俱樂部的一名教練。在上周五，他成為了金氏世界紀錄一小時內完成最多弓步(lunges)的男子，共計2825個；上一個紀錄保持者是一小時完成了2358個弓步。早些時候在3月10日，他還成為了金氏世界紀錄一小時內用弓步走得最遠的人，走了2.14英里。

接下來，他打算繼續以弓步挑戰世界紀錄，希望成為最快用弓步完成1英里以及800米的男子。

紐約健身教練用弓步打破金氏世界紀錄。(截取自海德Instagram@austin...
紐約健身教練用弓步打破金氏世界紀錄。(截取自海德Instagram@austin_head)

海德接受金氏世界紀錄訪問時表示，他這次參加挑戰是為了給他就職的健身房旗下的基金會 Life Time Foundation 募款，希望可以鼓勵更多人擁抱健康的生活方式。他的這一次挑戰一共籌得7599美金。

談及自己的弓步為什麼可以這麼厲害，海德表示，他已經練習弓步好多年了，而且在教健身課的時候經常會用到這個動作；但自己是在新冠疫情開始之後才更加專注鍛煉弓步的。

「我有時候光是弓步就會連續做45分鐘，」海德對金氏世界紀錄表示，「我很幸運自己住在紐約市最好的街區之一——登波！我知道練習的時候我希望是在河邊。」

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