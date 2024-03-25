非公民投票法案違憲 移民聯盟將控訴 華人維權人士支持

韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)發言。(記者范航瑜／攝影)

25日上午，「我們的城市，我們的投票 」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員在市政廳前舉行集會，表示將在截止日前對州法院的決定提起上訴。

「我們的城市，我們的投票」允許非公民在地方選舉投票。紐約州上訴法院上個月裁定這項法律違憲。維權組織LatinoJustice PRLDEF的律師宣布，後續將對該決定提起上訴。活動組織者、紐約移民聯盟成員瓦戈納(Taina Wagnac)表示：「我們的投票權是作為紐約市 民的權力的根基。投票權能夠確保我們的聲音被聽到，每個人的意見都能夠被代表，這才是民主的含義。」

來自明光社區活動中心(MinKwon Center for Commnuity Action)的韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)表示：「我是紐約市百萬被剝奪權利而無法發聲的移民之一。我在這個國家生活了二十多年，卻一次次被選舉拒之門外，只因他們覺得我「還不夠美國」。」

華人進步會代表李寶霞介紹，「我們的城市，我們的投票」對華人社區尤為重要。華人社區裡有很多綠卡 持有者，他們在美國已經居住了很長時間，卻始終沒有得到投票權。「投票權是公民參與的第一步，能夠幫助更多綠卡持有者成為公民。」李寶霞說。

據李寶霞介紹，還有不少華人綠卡持有者因種種原因想要保留原有國籍，不願成為美國公民。但他們長期在美國生活工作，已與美國公民無異，他們也理應獲得投票權。

2022年，紐約市通過了允許綠卡持有者投票權的「我們的城市，我們的投票」法案，允許持有綠卡和其他在紐約市擁有聯邦工作授權的人士，在包括市長和市議會在內的地方選舉中投票。