我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴

退選民主黨聯邦參議員 新州州長夫人：不願製造分裂

非公民投票法案違憲 移民聯盟將控訴 華人維權人士支持

記者范航瑜／紐約即時報導
韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)發言。(記者范航瑜／攝影)
韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)發言。(記者范航瑜／攝影)

25日上午，「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員在市政廳前舉行集會，表示將在截止日前對州法院的決定提起上訴。

「我們的城市，我們的投票」允許非公民在地方選舉投票。紐約州上訴法院上個月裁定這項法律違憲。維權組織LatinoJustice PRLDEF的律師宣布，後續將對該決定提起上訴。活動組織者、紐約移民聯盟成員瓦戈納(Taina Wagnac)表示：「我們的投票權是作為紐約市民的權力的根基。投票權能夠確保我們的聲音被聽到，每個人的意見都能夠被代表，這才是民主的含義。」

來自明光社區活動中心(MinKwon Center for Commnuity Action)的韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)表示：「我是紐約市百萬被剝奪權利而無法發聲的移民之一。我在這個國家生活了二十多年，卻一次次被選舉拒之門外，只因他們覺得我「還不夠美國」。」

華人進步會代表李寶霞介紹，「我們的城市，我們的投票」對華人社區尤為重要。華人社區裡有很多綠卡持有者，他們在美國已經居住了很長時間，卻始終沒有得到投票權。「投票權是公民參與的第一步，能夠幫助更多綠卡持有者成為公民。」李寶霞說。

據李寶霞介紹，還有不少華人綠卡持有者因種種原因想要保留原有國籍，不願成為美國公民。但他們長期在美國生活工作，已與美國公民無異，他們也理應獲得投票權。

2022年，紐約市通過了允許綠卡持有者投票權的「我們的城市，我們的投票」法案，允許持有綠卡和其他在紐約市擁有聯邦工作授權的人士，在包括市長和市議會在內的地方選舉中投票。

據統計，如果法律正式實施，在紐約市850萬人口中，將新增約80萬名合格選民。該法案一直以來受到進步派民主黨人的強力推崇，稱其將使紐約市政治更能夠代表民意，並對移民更具包容性；而共和黨人反對者認為，這一法案將導致選民欺詐。這項法案一直未生效，最終被宣告違憲而無法實施。

「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員...
「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員在市政廳前舉行集會。(記者范航瑜／攝影)

投票 紐約市 綠卡

上一則

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

延伸閱讀

不在籍投票緩推? 國民黨：討論暫限境內

不在籍投票緩推? 國民黨：討論暫限境內
紐約市新年謀殺案 男嫌被捕

紐約市新年謀殺案 男嫌被捕
伊州華裔議員力推 允許父母追蹤子女社群媒體

伊州華裔議員力推 允許父母追蹤子女社群媒體
打擊肯辛頓毒品氾濫 費城議會強制商店宵禁

打擊肯辛頓毒品氾濫 費城議會強制商店宵禁

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08

超人氣

更多 >
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解
封面故事／谷歌中國工程師殺妻案 2個關鍵恐讓判決拖很久

封面故事／谷歌中國工程師殺妻案 2個關鍵恐讓判決拖很久
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉