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涉銷假名牌汽車配件 紐約華男最高或面臨15年監禁

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涉銷假冒名牌汽車配件 紐約華男最高或面臨15年監禁

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
39歲的吳飛(Wu Fei，音譯)及與他相關聯的幾家公司，涉嫌銷售假冒名牌汽車配件，被控商標侵權及洗錢罪名，罪成將面臨最高15年的監禁。(皇后區地檢處提供)
39歲的吳飛(Wu Fei，音譯)及與他相關聯的幾家公司，涉嫌銷售假冒名牌汽車配件，被控商標侵權及洗錢罪名，罪成將面臨最高15年的監禁。(皇后區地檢處提供)

紐約皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)24日宣布，39歲的吳飛(Wu Fei，音譯)及與他相關聯的幾家公司，涉嫌銷售假冒名牌汽車配件，被控商標侵權及洗錢罪名，罪成將面臨最高15年的監禁。據悉，吳飛是電子商務零售網站eBay上最大的通用胎圈銷售商之一。

報住在皇后區格蘭岱(Glendale)68th Place的吳飛，被控兩項一級商標侵權罪、兩項二級洗錢罪、以及二級及三級商標侵權罪各兩項，被指控的還有K-Tone Corp.、Ktone Gift Inc.、KooLoo, LLC以及吳飛的Family地產公司。若罪成，他將面臨最高15年監禁，他的下一次出庭時間為6月4日。

根據檢方，在2019年，執法部門針對許多賣家在eBay網上販售帶有假冒商標的專利奢侈品汽車胎圈展開調查，這些被仿冒的名牌包括賓士、寶馬(BMW)、本田、奧迪等。其中一些賣家帳戶，註冊在吳飛相關公司的名下。

吳飛在皇后區格蘭岱Myrtle大道經營一家店面，接收、存放、以及發送數千個在eBay網上以低廉價格出售的假冒名牌汽車胎圈。通常，吳飛會先為買家們發送胎圈，然後再分別發送帶有假冒汽車製造商標誌的貼紙、標誌、印花等塑料紙。

檢方的文件顯示，在2020年7月1日，吳飛向一名調查人員透露，他從海外進口汽車胎圈，然後在eBay網上轉售。翌日，調查人員攜搜索令，搜查了他在格蘭岱名為「Ktone Gift」的店面，扣押了許多物品，其中包括帶有偽造賓士品牌的輪轂蓋。

2021年5月5日，調查人員在第三方供應商的協助下，從吳飛的一個eBay帳戶，以870.99元的價格，買了一組賓士品牌的19吋C63配輪框(Staggered Rims Wheels Set)，在僅收到胎圈的情況下，調查人員致電賣家所列出的電話號碼。當時，一名男子接聽了電話，並承諾將另外發送輪轂蓋。幾天後，包裹送達，其中包含了四個帶有賓士品牌標誌的假冒輪轂蓋。作為退貨地址，吳飛的姓名、Ktone Corp.以及他的住所列在了該包裹的標牌之上。

隨後在2022年1月及2023年3月，調查人員又購買了兩次吳飛的商品，第一次及第二次均收到四個輪轂蓋及四張帶有假冒賓士品牌標誌的貼紙。

39歲的吳飛(Wu Fei，音譯)及與他相關聯的幾家公司，涉嫌銷售假冒名牌汽車配...
39歲的吳飛(Wu Fei，音譯)及與他相關聯的幾家公司，涉嫌銷售假冒名牌汽車配件，被控商標侵權及洗錢罪名，罪成將面臨最高15年的監禁。(皇后區地檢處提供)

當時，調查聚焦於吳飛在eBay上的三個賣家帳戶，這些帳戶註冊在吳飛及另一名共犯的相關公司名下。他們在三個帳戶上銷售了逾1000套胎圈套件，售價在800元至1100元之間。

調查人員隨後分析了吳飛的財務紀錄，發現他在eBay上的銷售收益，被匯入大通銀行的四個主要帳戶，它們註冊在吳飛、他的公司及尚未被捕的共犯名下。隨後，資金又很快被轉入大通銀行的兩個次要投資帳戶，註冊在吳飛名下。其中一個次要帳戶，還向一家註冊在中國銀行的輪胎製造商帳戶匯出了數十萬元。

之後在2023年3月28日，調查人員執行搜查令，搜查吳飛的住所，扣押了約1700個帶有假冒汽車製造商標誌的貼紙、標識、印花等，其中包含賓士、寶馬、奧迪、陸虎和雷克萊斯等品牌。這1700個偽造名牌標誌及其胎圈套裝的零售價值約為35萬元。2024年3月19日，調查人員則在他的家中和店中，搜查及扣押了1000多個胎圈及3300多個偽造名牌貼紙，超過10萬元現金也被扣押。偽造名牌標誌及其胎圈套裝的零售價值約為65萬元。吳飛的大通銀行帳戶、投資帳戶和三個eBay帳戶現已被凍結。

凱茲及市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，銷售偽造商品剝奪了合法企業及其員工的利益，並且為消費者帶來了次品，在某些情況下，非法所得還將用於跨國犯罪。紐約州國土安全部調查局(HSI)代理特別探員基根(Erin Keegan)表示，吳飛被控涉嫌知識產權盜竊及洗錢，這樣的非法行為，對紐約及全美國都有重大影響，在2023財年，國土安全局在紐約州扣押了超過36萬3000件偽造商品。

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