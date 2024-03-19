紐約長島一老人又被詐騙 兩華人被捕

大紐約地區近日再次發生一起長者被詐騙事件，金額超過3萬元，兩名涉案華裔已經被提告三級重竊罪(Grand Larceny)，將在下月初出庭。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

大紐約地區近日再次發生一起長者被詐騙事件，金額超過3萬元，兩名涉案華裔已經被提告三級重竊罪(Grand Larceny)，將在下月初出庭。

據悉，一名來自長島 谷流(Valley Stream)的67歲老人，近日發現電腦出現技術問題，於是上網尋找某客服電話並撥打；電話那一頭的人員自稱「技術代表」，並向老人表示，他的銀行帳戶出現可以異樣，需要支付3萬2500元現金以解決問題。老人隨後前往銀行時，被工作人員告知自己正在被詐騙，並幫助聯繫了警方。

警方事後調查，這名自稱「Joshua Matthews」的虛假技術人員在聯繫受害者時，還要求其提供現金的照片，並告訴他將有其他人員上門取錢；警方隨後逮捕了43歲的報住在曼哈頓的黃維序(Weixu Huang，音譯)和41歲的報住在布碌崙 (布魯克林)的游永梅(Yongmei You，音譯)。兩人均被控犯有三級重大盜竊罪，並已被釋放，並在再4月8日返回法庭出庭。

除此案外，近來針對長者的詐騙案頻繁發生，上個月，一名住在新澤西州 納特利(Nutley)的76歲女性居民收到郵件稱，其道明銀行(TD Bank)帳戶受到損害，建議她聯繫「技術支援」，該受害人聯繫了該技術人員，並在指示下，取出3萬元現金，將現金交給上門的「錢騾」(money mule)；隨後，警方逮捕了來自皇后區法拉盛的49歲華男陳輝華(Huihua Chen，音譯)，被指與此案有關。

109分局預防犯罪組此前曾介紹，任何情形下，長者們都不應將自己的帳號信息交給陌生人；對於ATM詐騙，民眾應在大廳內警惕可疑人物，輸入密碼時用手遮擋，並確保交易完成後取出卡片。