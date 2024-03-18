被控30年前性騷女同事「以助晉升」 亞當斯否認

亞當斯的一名前女性同事18日遞交起訴書，控亞當斯以幫助晉升為由要求她提供性服務。（路透）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)去年11月被一名曾在市警總局任同事的女性指控性騷擾，這起案件的詳情18日得到公開，起訴書描述了亞當斯在1993年利用職權要挾女性同事提供性服務，並在遭拒後所進行的猥褻行為。亞當斯方面則回應稱，完全否認這些無恥的指控和訴狀所描述的事件。此前，他也曾數次否認性侵指控。

現居佛州的原告碧琪-馬圖拉(Lorna Beach-Mathura)18日向曼哈頓的紐約州高等法院提交了訴狀，向亞當斯索償500萬元。訴狀中寫道，馬圖拉1980年進入當時的紐約市交通警察局工作，與亞當斯同一部門。當時，警隊內部存在較為嚴重的性別歧視和種族歧視 風氣，馬圖拉作為非洲裔女性，認為自己長年被拒絕晉升、以及被故意安排在遙遠的轄區工作等待遇是不公正的。1993年，馬圖拉認為身為市警總局內的非洲裔警官組織「守護者協會」(Guardians Association)高層的亞當斯也許是個可以幫助自己的人物，便試圖向他求助。

根據訴狀，事發當日，亞當斯邀原告馬圖拉下班後同行，送她回家，了解她的困境。然而當馬圖拉在曼哈頓上了亞當斯的車後，她發現車輛並未向她所居住的康尼島(Coney Island)行駛，反而向北行至了位於哈德遜河畔的無人地帶。停好車後，亞當斯了解了馬圖拉的求助內容後，表示可以幫助她，但他「也需要一點幫助」。隨後，亞當斯開始隔著褲子揉搓自己的生殖器。

訴狀中繼續寫道，此後，亞當斯要求馬圖拉為他口交。在遭到拒絕後，亞當斯強行將馬圖拉的手拉到他裸露的下體部位，要求她幫助自己手淫。馬圖拉描述，當時她雖然極度恐懼，但她知道亞當斯作為警察，他的車內會有至少一把已上膛的槍。不過，她還是抽回了手，拒絕了亞當斯的要求。隨後，亞當斯雖然未再強迫她，但繼續當著她的面自慰，還把精液留在了馬圖拉的身體和衣物上。

馬圖拉在訴狀中陳述，亞當斯以非洲裔警員「守護者」的虛偽面貌示人，卻私下裡以幫助非洲裔女性警員得到晉升的名義誘騙對方並進行性暴力，這令她恐懼且憤怒。而在事發後，亞當斯也並未幫助馬圖拉實現晉升。馬圖拉1994年從市警總局離職。

在馬圖拉提起訴訟後，市長亞當斯的市政法律顧問拉迪克斯(Sylvia Hinds-Radix)發布聲明稱，亞當斯「完全否認這些無恥的指控和訴狀所描述的事件」，「我們期待在法庭上得到充分的平反」。

聲明同時強調，亞當斯在當時是紐約警局內部最著名的公開反對種族主義的人士之一，指控他妨礙同事警員晉升是很可笑的。

亞當斯本人在去年11月、12月均多次回應這起指控事件時，他表示自己不是這樣的人，否認存在任何不當行為，

「我想非常明確地表示，這些事從未發生過，我甚至不知道這個人是誰，我也不記得我之前是否見過他們。」