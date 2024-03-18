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百年一遇大日食 紐約州府發限量版觀測眼鏡

記者許君達／紐約即時報導
為迎接百年一遇的日全食天象，紐約州計畫限量發放「我愛紐約」主題的觀測眼鏡。(I LOVE NY網站提供)
為迎接百年一遇的日全食天象，紐約州計畫限量發放「我愛紐約」主題的觀測眼鏡。(I LOVE NY網站提供)

今年4月8日，美國中東部多數地區將有機會看到一場罕見的日全食天象。作為最佳觀測地點之一，紐約州計畫免費發放限量版「我愛紐約」(I LOVE NY)日食觀測眼鏡，發放地點共30處，遍布全州。

根據預報，4月8日的日食發生路徑將從墨西哥的太平洋沿岸登陸北美，從西南向東北斜穿整個美國中東部。其中觀測效果最佳的全食帶寬約100哩，全食天象當日下午3時15分左右從紐約州西南部開始，3時30分左右從紐約州北部離境。而從月影投影到太陽上開始、直到日光徹底恢復原狀的整個觀測時間可長達兩個半小時。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，天文奇觀對紐約人來說是一次千載難逢的體驗，而紐約人也必須知道如何才能安全地觀賞日食。專家介紹，直視太陽對眼睛傷害嚴重，觀測日食需要配戴專門的觀測眼鏡或特殊望遠鏡，普通太陽鏡也不能替代觀測眼鏡的功能。

限量版「我愛紐約」觀測眼鏡獲得了州衛生廳的許可並通過了ISO國際質量標準認證，即日起開始免費發放，發放網點共30個，主要包括各地的紐約州遊客歡迎中心(New York State Welcome Centers)以及高速公路沿線的部分服務區。其中紐約市內僅有一處網點，位於曼哈頓賓州車站旁的莫伊尼漢候車大廳(Moynihan Train Hall)內、長島鐵路(MTA Long Island Rail Road)的售票窗口。窗口的開放時間為每日早6時30分至晚9時30分。

此外，州府還提示消費者警惕與觀測日食有關的騙局， 包括以組織觀日食旅遊團為名詐騙錢財、發售觀測眼鏡等假冒偽劣商品，以及以能夠看到日食為誘餌發布虛假的房源信息等。

紐約州 長島鐵路 墨西哥

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