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華埠劉錦廣場改造 預計2026年開工

記者許君達／紐約即時報導
根據目前公布的改造方案，劉錦廣場未來將從且林士果道路南側被移動到主要交通流量的北側，與勿街和宰也街相連。(市交通局提供)
根據目前公布的改造方案，劉錦廣場未來將從且林士果道路南側被移動到主要交通流量的北側，與勿街和宰也街相連。(市交通局提供)

紐約市經濟發展公司(NYCEDC)、市交通局(DOT)和市公園局(NYC Parks)近日聯合在曼哈頓第三社區委員會上公布了市府「連結華埠」(Chinatown Connections)計畫的具體設計方案。其中，長期作為華埠地標的劉錦廣場(Kimlau Square)將會被整體平移至且林士果(Chatham Sqaure)北側，而已提議多年的華埠新建牌樓計畫也很有機會通過這個方案落實。

「連結華埠」目前得到了州府的1150萬元資金，總投入將達到5580萬元。計畫共分為三個部分，分別是劉錦廣場改造、柏路(Park Row)美化和新建華埠地標。

三項工程中規模最大的當數劉錦廣場改造。報告指出，現有的劉錦廣場空間狹小、難以容納大量居民，而聯絡聖詹姆士坊(Saint James Place)與東百老匯(East Broadway)的單車道由於空間的限制，也只能穿廣場而過，人車混行帶來安全隱患。

改造計畫則會將現有的道路格局徹底重構，將窩扶街(Worth St.)與東百老匯連通，再將包厘街(Bowery)以南的原且林士果路段縮減寬度並撥向南側，使其與聖詹姆士坊直接互通。改造完成後，該路口將成為兩個相鄰的四叉路口，而廣場則會整體移往道路北側，與華埠核心區的勿街(Mott St.)和宰也街(Doyer St.)相連，可使用的公共空間面積也會變得更大。

州府撥付的改造資金中，明確規定其中一部分將用於華埠的迎客地標(Chinatown Welcome Gateway)。根據設計方案，這處地標最理想的建設位置位於被柏路和聖詹姆士坊包夾住的位置，這裡現有寬闊的人行道空間，而且位於華埠兩大主要街道勿街和東百老匯的視野交匯處。

美化柏路內容則包括以彩繪覆蓋現有的水泥路障，以及提高穿性安全性、「提升行人與單車騎行的體驗」等規畫。

根據目前公布的計畫，除環評外，廣場與柏路改造以及歡迎地標設計的前置工作將於2025年上半年完成，隨後進入總體設計階段。建設工程計畫於2026年夏季開始，完工時間則要到2029年。

華埠 百老匯 紐約市

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