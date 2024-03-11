紐約「皇后區影響力100」多位華裔上榜 孟昭文第3、劉醇逸第5

榜單中，州參議員劉醇逸排名第五。(取自州眾議會官網)

每年都會公布各行各業影響力榜單的「City & State New York」11日公布「2024年度皇后區 最有影響力100人」(The 2024 Queens Power 100)榜單，多位華裔及亞裔 民選官員、社區領袖、學者等上榜，其中國會議員孟昭文排名第三，州參議員劉醇逸排名第五，市議員黃敏儀排名第15。

在該榜單中，排名第三的孟昭文是首位代表紐約州的亞裔國會議員，她已連續多年入選該榜單。根據榜單，在最近的選舉，孟昭文曾多次警告民主黨應該更加關注亞裔的需求，尤其是亞裔選民正逐漸向右轉的大背景下；此前，在仇亞與仇恨犯罪激增的情況下，由她提出的「新冠仇恨犯罪法案」於2021年被總統拜登簽字成法，她也對美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)研究仇亞犯罪一舉表示支持。在地方上，她則呼籲對抗皇后區的洪水問題，並督促美國郵政局(USPS)解決郵件失竊的問題。

州參議員劉醇逸則和其他六名皇后區官員並列第五，作為州參議會紐約市 教育委員會主席，劉醇逸對紐約市的教育政策制定有著相當的影響，目前恰逢紐約市長公校控制權的延期年，劉醇逸認為，應該等州教育廳對該政策的評估報告出爐後再做定奪；他也對對市府推遲小班制的做法提出了批評。

今年該榜單排名第一的是紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)，榜單稱，她雖然仍與市長亞當斯(Eric Adams)保持者良好關係，但最近多次推翻市長對多個法案的否決，包括「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)、單獨監禁和住房補貼券立法(housing voucher legislation)。第二名則是州參議員及州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)，他提議優先考慮解決紐約州的住房危機，同時縮小預算缺口。