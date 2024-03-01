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華男爭車位被狂毆 八旬華嫗遭搶項鍊

記者顏潔恩／紐約即時報導
一名班森賀華男，日前在公寓樓前與他人爭奪停車位被攻擊。(谷歌地圖)
一名班森賀華男，日前在公寓樓前與他人爭奪停車位被攻擊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生兩起涉及華人的攻擊、搶劫案，其中一名華男因和他人搶奪停車位，而遭對方毆打；另起案件中，一名八旬華嫗遭劫匪搶走項鍊，至今還未抓到嫌犯，管轄當地的市警62分局近日發布信息，呼籲民眾提供線索。

據62分局紀錄，第一起案件發生於2月20日晚上7時左右，在班森賀78街2056號的公寓樓附近；當時一名54歲的華裔男子與57歲的西語裔男子各自開車，兩人幾乎同時抵達街口，看中同一個停車位。

報告指出，當下沒有人願意讓步，逐漸不耐煩的兩人從口頭爭執升級成肢體衝突，西語裔男子一怒之下動手攻擊華男；他首先伸出手勒住華男的頸部，兩人摔倒在地後，西語裔男繼續揮拳毆打，導致華男身體多處受傷。

當時有許多路人目擊案發經過，不久後62分局警員接報抵達現場，將攻擊人的西語裔男子扣押回警局；另外也召來救護車將華男送往醫院接受治療，傷勢無性命危險。

消息指出，被捕男子名為Jorge Yau，目前已被送往布碌崙刑事法庭過堂，遭控攻擊致傷、威脅、騷擾等罪名；針對指控，他表示不認罪，下一次出庭日期為4月9日(周二)。

另一起案件則發生於2月22日下午1時許，在Bay 17街141號的住宅屋前，當時87歲的華嫗行走在路上，迎面走來兩名西語裔女子，其中一人在走近時突然上前擁抱她；在華嫗驚惶失措之時，脖子上價值百元的項鍊已經被對方扯下來，兩匪得逞後往Bay 17街南向逃離。

華嫗則在路人的幫助下報警，警員也叫來救護車為她在現場檢查，除了飽受驚訝外並無外傷；警方隨後向附近的商店截取監控錄像，但目前還未有任何進展，呼籲知情民眾趕緊提供線索。

民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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