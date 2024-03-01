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紐約長島公園驚見5個人體部位…至少2死者 警擴大搜索

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
長島蘇福克郡警方1日在一處公園內，陸續發現更多人體部位。(截自NBC電視新聞網)
長島蘇福克郡警方1日在一處公園內，陸續發現更多人體部位。(截自NBC電視新聞網)

日前長島蘇福克郡(Suffolk County)警方在一處公園發現兩隻手臂和一條腿，1日警方又在同一個公園內發現一顆頭和另一條手臂，共五個身體部位至少分別屬於兩名不同死者；警方研判，棄屍者利用汽車來運輸並丟棄屍體，不排除與幫派相關。

2月29日上午8時41分，一名女孩在上學路上發現一隻左手臂，她通知父親後，由父親報警；據悉，該手臂發現的具體地點是蘇福克郡巴比倫村(Babylon Village)的索薩茲公園(Southards Park)湖邊，位於希格爾大道(Siegal Boulevard)西側。

警方隨後針對封鎖該區域並進行搜索，警犬在同一公園的樹葉堆下發現了一條人腿，距離左手臂的發現地點約一哩遠。

1日當天，警方共從索薩茲公園湖邊找到五個身體部位，其中一條手臂、一條腿和頭部屬於同一名女性被害者，先前找到的兩條手臂則至少屬於一名男子，但目前還在確認是一人還是兩個人。

隨著有愈來愈多的身體部位在公園中被找到，調查人員表示，預計將更大規模的搜索公園，確認是否還有其他屍體部位；目前搜查地點大多集中在公園外緣。

被找到的屍體部位正在透過DNA測試和紋身檢查，確認死者身分；警方則表示，這些屍體是在最近被丟棄的。

長島 Boulevard DNA

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