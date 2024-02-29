紐約第三國會選區議員蘇奧齊宣誓就職 關注邊境和稅收

蘇奧齊表示，將全力推動邊境協議，降低賦稅，關注選區內居民的水質和青少年毒品濫用等問題。(C-SPAN直播截圖)

民主黨 蘇奧齊(Tom Suozzi)於2月28日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員；他表示，將全力推動邊境協議，降低賦稅，關注選區內居民的水質和青少年毒品濫用等問題。

蘇奧齊在2016年至2022年，擔任第三選區的國會眾議員 ，在前國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州 第三選區國會眾議員於13日舉行特別選舉(Special Election)，民主黨蘇奧齊戰勝共和黨對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，贏得選舉，承接桑托斯剩餘的任期直至今年底；蘇奧齊表示，將在今年任期結束後，繼續尋求連任。

2月28日下午的聯邦眾議院，由許多紐約國會議員陪同，蘇奧齊在眾院議長強生(Mike Johnson)的主持下，進行宣誓儀式，整個議會爆發出民主黨人的歡呼聲。蘇奧齊感慨說，「我從來沒想過我會回到這裡，但上帝的作為是神秘的」。

他提起自己的父親是從義大利來的第一代移民，之後就讀哈佛法學院，但卻因為歧視難以找到工作，於是自己開了律師事務所，並在28歲時競選成為紐約州歷史上最年輕的法官。「我父親實現了一個偉大的美國成功故事——就像這個房間裡的許多故事一樣。我將竭盡所能來尊重我父親的榮光，更重要的是，我將盡一切所能來尊重我們國家的傳統。」

蘇奧齊表示，他將立即進入工作狀態，重點關注三個議題。在地方上，因為選區居民抗議桑托斯無法獲得聯邦資金來改善水質和老化基礎設施，蘇奧齊將重點關注該選區的資金狀況，並在之後為退伍軍人提供服務以及清理貝思佩奇(Bethpage)的有毒污染物；同時希望用一部分聯邦資金，預防學校中的毒品和酒精濫用。

在全國問題上，邊境問題迫在眉睫，蘇奧齊表示，他將繼續倡導美國參議院兩黨談判代表在月前達成的邊境協議，這項價值80億元的協議將加強美墨邊界的安全，並向烏克蘭和以色列提供軍事援助。另外，蘇奧齊還將關注稅收問題，改善民生。