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布碌崙食雜店員工拒絕送免費雪茄遭槍殺 警方通緝兇手

記者胡聲橋／紐約即時報導
警方通緝食雜店槍殺店員的兇手。(警方提供)
警方通緝食雜店槍殺店員的兇手。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)一家食雜店(bodega)37歲的店員因為拒絕贈送免費雪茄發生爭執，26日下午遭歹徒槍擊，頭部中彈身亡。27日，食雜店員工和顧客紛紛到店前悼念死者，警方還公布了嫌疑人的照片，進行通緝

警方稱，26日下午，警察接到報案後，趕到位於富蘭克林大道(Franklin Avenue)的一家食雜店內，發現37歲的貝里(Nazim Berry)倒在血泊中，警方發現他頭部中槍，血流不止。急救人員將貝裡緊急送往紐約市公立醫院系統國王郡醫院(NYC Health+Hospitals /Kings County)搶救，貝里隨後被宣布死亡。

貝里的母親霍莉(Danette Hollie)傷心欲絕，他告訴媒體，貝里是在拒絕一名男子索要免費Black & Mild雪茄的要求後被殺的。當時兩人發生了爭執，兇手在爭吵後離開，隨後帶著一把槍返回現場。霍莉說，當兇手去拔槍時，貝里看到了，於是兩人扭斗到一起，當貝里彎下腰時，兇手的槍正好指著貝里的後腦，兇手開了槍。

美國食雜店聯合會(United Bodegas of America)發表聲明說，他們已經懸賞一萬元征集逮捕嫌疑人的線索。該聯合會主席羅格貴茲(Radhames Rodriguez)表示，現在情況完全失控了，他們無法繼續在一個充斥著犯罪分子的城市做生意。

27日，這家食雜店重新開張營業，不少顧客在食雜店門前擺放蠟燭和鮮花，悼念死者。顧客說，貝里是一個非常安靜的人，從不惹麻煩；他很謙讓，幫助過附近的許多人。顧客紛紛表示，他們無法理解槍手為什麼會如此冷酷無情。

警方稱，截止27日下午，他們尚未逮捕任何嫌疑人。不過，警方公布了嫌疑人的照片，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 紐約市 通緝

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