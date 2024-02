跨性別葬禮引兩派砲火 紐約聖派翠克大教堂陷風暴

紐約市 聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)上周舉行了一場富爭議性的葬禮,甚至於為了這場葬禮,在之後舉行了罕見的的補償彌撒以「淨化」教堂。

這場葬禮是為變性的社會運動人士賽西莉雅·真蒂利(Cecilia Gentili)所舉辦,2月6日以52歲之齡去世的她,是一名出生於阿根廷的無神論者、作家和社會工作者,她曾是無證移民、性工作者及藥癮者,多年來為跨性別 、性工作者和愛滋病患發聲及推動法案。

這場葬禮有上千人參加,其中許多人是LGBT族群,不少人穿著迷你裙、魚網襪等鮮豔服飾或高級時裝出席。

悼詞將死者描述為「偉大的妓女,聖塞西莉亞,所有妓女之母」,在紐約時報 (The New York Times)等主流媒體大幅報導之後,引發了保守派團體的憤怒;聖派翠克大教堂在上周六發表聲明,聲稱他們受到了欺瞞,不僅未被告知死者的背景,也不知道她是公開的無神論者。

