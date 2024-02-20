跨性別葬禮引兩派砲火 紐約聖派翠克大教堂陷風暴

已故的社會運動人士賽西莉雅·真蒂利。(美聯社)

紐約市 聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)上周舉行了一場富爭議性的葬禮，甚至於為了這場葬禮，在之後舉行了罕見的的補償彌撒以「淨化」教堂。

這場葬禮是為變性的社會運動人士賽西莉雅·真蒂利(Cecilia Gentili)所舉辦，2月6日以52歲之齡去世的她，是一名出生於阿根廷的無神論者、作家和社會工作者，她曾是無證移民、性工作者及藥癮者，多年來為跨性別 、性工作者和愛滋病患發聲及推動法案。

這場葬禮有上千人參加，其中許多人是LGBT族群，不少人穿著迷你裙、魚網襪等鮮豔服飾或高級時裝出席。

影片來源：YouTube ABC7NY

悼詞將死者描述為「偉大的妓女，聖塞西莉亞，所有妓女之母」，在紐約時報 (The New York Times)等主流媒體大幅報導之後，引發了保守派團體的憤怒；聖派翠克大教堂在上周六發表聲明，聲稱他們受到了欺瞞，不僅未被告知死者的背景，也不知道她是公開的無神論者。

🚨Anti-Catholic group of trans “activists” stage a mockery of the Christian faith INSIDE St. Patrick's Cathedral in NYC:



The mob staged a supposed funeral service for Cecilia Gentili, a transgender, atheist prostitute during who they eulogized as: "This whore. This great whore.… pic.twitter.com/7w0wmifzkH — CatholicVote (@CatholicVote) February 16, 2024

紐約市大約有十幾個對同性戀友善的天主教教區，但總教區所在地聖派翠克大教堂並非其中之一。

葬禮組織者朵羅秀(Ceyenne Doroshow)上周四表示，真蒂利的家人「保密」她的背景，是因為他們擔心總教區不會為跨性別者舉辦葬禮。

至於選擇聖派翠克大教堂的原因，是由於他們覺得這所位於紐約市第五大道的教堂，是個重要的精神象徵，「就像真蒂利一樣」。

針對教會及保守派的批判聲浪，真蒂利家人在一份聲明中指責總教區「虛偽和對跨性別仇恨」。

「她的心和手，觸及了那些道貌岸然的教會所貶低、壓迫和懲罰的人，」真蒂利的家人說，「在這裡唯一的謊言，就是聖派翠克大教堂聲稱自己是一個歡迎所有人的地方。」