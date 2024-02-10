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紐約法拉盛鬧區年初一驚傳槍響 男嫌在逃

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紐約法拉盛鬧區年初一驚傳槍響 男嫌在逃

記者邢易霖 / 紐約即時報導
法拉盛羅斯福大道附近在大年初一凌晨傳出槍響，警方在現場找到五發彈殼。圖為案發地交口。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛羅斯福大道附近在大年初一凌晨傳出槍響，警方在現場找到五發彈殼。圖為案發地交口。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛市中心10日大年初一凌晨突傳槍響，警方當時正在位於羅斯福大道(Roosevelt Avenue)與大學點大道(College Point Boulevard)交口附近巡邏，聽到四、五聲槍響後到場查看，發現現場遺留五個彈殼；據了解，開槍為一名男嫌，目前開槍原因及細節警方仍在調查中。

根據轄區109分局警方消息，10日晚間約凌晨12時4分，在羅斯福大道133-40號傳來槍響，警方表示，當時有警員在大學點大道與羅斯福大道交叉口巡邏，突然聽到附近有四、五發槍聲，立即前往調查，並在該處地上發現五個彈殼。

由於案發地點位於華人區，附近均為華人商戶，附近的商家表示，過去該路段經常發生搶劫、槍擊案，近幾年來狀況有好轉，沒想到在大年初一又發生這種事情。

一家川菜館經理表示，恰逢農曆年，這幾天到法拉盛吃飯、玩樂的民眾愈來愈多，民眾走在路上還是要小心、注意安全；此前市警也提醒，犯罪團夥在農曆年期間多會鎖定華人犯案，「因為知道華人身上帶有大量現金」，該名經理則提醒，過年期間要更加注意個人和財產安全。

居住在大學點的王女士說，由於擔心社區安全狀況，她通常在晚上9時後都會避免外出。她提到，節假日時期更要注重治安，這時候小偷行為往往更加大膽；她也呼籲警方在過節期間能再加強巡邏，確保社區安全。

目前，警方仍在調查事發原因並追查嫌犯，所幸目前社區無傳出傷情。

華人 大學點 法拉盛

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