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紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

記者顏伶如／即時報導
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)報導，根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。

亞當斯辦公室對新聞周刊指出，市府將發放預付式簽帳卡(pre-paid debit cards)給500個帶有小孩的無證移民家庭，糧食補助金額為每人每天12.52元，每戶家庭每月大約可拿350元購買食物及嬰兒用品，金額超過紐約低收入民眾領取俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)最高上限。

報導指出，根據紐約市網站資料，紐約低收入家庭每月最高領取糧食補助為291元。

根據規定，無證家庭領取的補助只能花在當地商家與超市。

亞當斯在5日記者會上說：「對於謠言聲稱我們發放美國運通卡(American Express cards)給大家，我們必須澄清。」他說：「消息是假的。」

亞當斯表示，為移民提供資源的角度來看，試辦計畫是既便宜又能提升效率的方式，有助於排除為庇護申請者送餐的成本開銷，減少食物浪費，還能讓經費回流到當地經濟。

低收入 移民家庭 亞當斯

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